Gersthofer Backbetriebe: Sozialplan-Verhandlungen abgebrochen

Der Betriebsrat hatte laut Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in den Verhandlungen immer engen Kontakt zu den rund 100 Beschäftigten, die sich an einer Mahnwache auf dem Werksgelände beteiligt hatten. Deren Meinung war Lubecki zufolge eindeutig: Das Angebot von Serafin, 1,5 Millionen Euro für die 400 betroffenen Beschäftigten der Gersthofer Backbetriebe zur Verfügung zu stellen, wurde als "unzureichend" abgelehnt.

"Viele Kollegen haben Probleme, einen neuen Job zu finden. Sie benötigen Sprachkurse und Weiterbildung, sonst stehen sie auf der Straße. Hierzu reicht das Geld von Serafin hinten und vorne nicht. Serafin ist in der Verantwortung für die Menschen und ihre Familien." Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten

Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe protestieren weiter

Für die Beschäftigten machen Gespräche ohne Vertreter von Serafin keinen Sinn, so Lubecki. Erst wenn sich jemand von Serafin an den Tisch setze, wolle man weiter verhandeln. Die Betroffenen planen als nächste Aktionen eine ökumenische Gedenkfeier am Montag in Augsburg und am Dienstag eine Demonstration in München vor dem Serafin-Hauptsitz.

Sozialplan-Abschluss führt zu Kündigungen

Die meisten Beschäftigten der Gersthofer Backbetriebe sind zur Zeit freigestellt, aber noch nicht entlassen. Nach Abschluss eines Sozialplans können die Gersthofer Backbetriebe den Mitarbeitern die Kündigungen aussprechen. Der Betriebsrat hatte sich laut Lubecki bereiterklärt, den Sozialplan zu unterzeichnen, wenn das Gesamtpaket stimmt. Auch die Gewerkschaft NGG hat keine Einwände. Aber, so Lubecki, der Betriebsrat werde nichts unterzeichnen, was den KollegInnen nichts bringe außer der sicheren Kündigung. Die Diskussion drehte sich daher hauptsächlich um die 1,5 Millionen Euro, die Serafin den Beschäftigten zur Verfügung stellen will.

Das Ende der Gersthofer Backbetriebe

Anfang Dezember hatten die Gersthofer Backbetriebe Insolvenz angemeldet. Kurz darauf hat der Hauptkunde, der für die Hälfte des Umsatzes verantwortlich war, die Zusammenarbeit mit den Gersthofer Backbetrieben beendet. Am vergangenen Dienstag haben die Mitarbeiter dann erfahren, dass der Betrieb endgültig schließen wird.