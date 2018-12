Gersthofer Backbetriebe: Mitarbeiter organisieren Gedenkfeier

Die Münchner Unternehmensgruppe Serafin beschuldigt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), nur an ihrer Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit interessiert zu sein. Solange die Verhandlungen über den Sozialplan nicht abgeschlossen sind, bekommen die 480 Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe laut Serafin keine Zahlungen. Außerdem könnten sie sich weder arbeitslos melden noch sich neue Jobs vermitteln lassen, heißt es in einer Mitteilung.

Betriebsrat möchte mit Eigentümerin verhandeln

Der Betriebsrat will erst dann weiter verhandeln, wenn ein Vertreter von Serafin an den Gesprächen teilnimmt. Das lehnte die Unternehmensgruppe jedoch ab. Zur Begründung hieß es, das sei in seinem solchen Verfahren nicht vorgesehen. Die Vereinbarungen würden zwischen Betriebsrat und Insolvenzverwalter getroffen. In der vergangenen Woche hatte der Betriebsrat die Verhandlungen über einen Sozialplan abgebrochen.

Religionsübergreifende Gedenkfeier in Augsburg

Die Mitarbeiter der insolventen Firma haben sich am Mittag zu einer religionsübergreifenden Gedenkfeier getroffen. Das Motto lautete: "Gedenkfeier für die 480 Beschäftigten in großer Not". Ein muslimischer Beschäftigter las aus dem Koran. Außerdem sprachen Präses Georg Steinmetz von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und Ulrich Gottwald vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt über eine Bibelstelle, bei der es um Reichtum, Armut, Macht und Ohnmacht geht.

Die Feier fand bei den Haindl'schen Stiftungshäusern in Augsburg statt. Mit der Wahl des Veranstaltungsorts wollten die Beschäftigten auf die soziale Verantwortung der Unternehmerfamilie Haindl hinweisen: In der Werkssiedlung wohnten früher Beschäftigte der Papierfabriken. Die Unternehmerfamilie Haindl steht hinter der Serafin-Unternehmensgruppe, zu der die Gersthofer Backbetriebe gehören.