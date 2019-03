Gersthofens "gammliger" Bahnhof: Spatenstich für Neubau

Eine moderne Drehscheibe mit Fußgängertunnel, barrierefreien Zugängen, abschließbaren Fahrradboxen, Park-and-Ride-Plätzen, Toilettenanlage und vielem mehr soll in Gersthofen entstehen. Schließlich fahren täglich 3.000 Bürger von dort aus mit dem Zug ins sieben Kilometer entfernte Augsburg oder weiter nach München. Aus der Gegenrichtung, aus Augsburg, kommen täglich 4.000 Berufspendler in Gersthofen an.

Die Stadt geht finanziell in Vorleistung

10 Millionen Euro will die Stadt Gersthofen in den neuen Bahnhof investieren. Sie geht in Vorleistung, um damit den Nahverkehr insgesamt attraktiverer zu machen, so Bürgermeister Michael Wörle. Eine gute Investition für die 22.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Augsburg, die von Autobahn und Bundesstraße umgeben ist.

Einst gammligster Bahnhof Bayerns

In einem Wettbewerb schnitt der Gersthofener Bahnhalt sogar als "gammligster Bahnhof Bayerns" ab. Weil die Bahn das Gebäude verfallen ließ, kaufte es schließlich die Stadt Gersthofen. Sie ließ 2016 das alte, baufällige Gebäude abreißen und plant jetzt ein Vorzeigeprojekt, so Bürgermeister Michael Wörle zum BR-Studio Schwaben.