Gersthofen will 360-Euro-Ticket für Busverkehr

Michael Wörle hat ein klares Ziel: Der Bürgermeister von Gersthofen will erreichen, dass mehr Bürger seiner Stadt vom Auto auf den Bus umsteigen. Aus seiner Sicht muss der Preis für ein Jahres-Ticket dafür gesenkt werden: auf 360 Euro.

Stadt würde 200.000 Euro zuschießen

Momentan müssen Kunden mit Monatskarte übers Jahr gerechnet deutlich mehr hinlegen. Die Stadt würde Geld zuschießen, um die Tickets zu verbilligen. An die 200.000 Euro wären nach jetzigem Stand dafür nötig. Der Bürgermeister will so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: weniger Autos in der Innenstadt und mehr Lebensqualität für alle.

Verkehrsverbund drückt auf die Bremse

Gersthofen hat eine eigene Busflotte und genügend Geld in der Kasse. Die Stadt könnte also theoretisch sofort ein 360 Euro-Jahresticket einführen. Doch so einfach ist es nicht: Der Augsburger Verkehrsverbund, der im Landkreis das Busnetz organisiert, hält kommunale Alleingänge für schwierig. Auf BR-Anfrage heißt es, solche Maßnahmen müssten in den AVV-Tarif integriert werden. Außerdem könne ein solches Ticket im Tarifverbund nur einvernehmlich beschlossen werden.

Gersthofens Bürgermeister hält dennoch an seinem Ziel fest. Im BR-Gespräch sagt Michael Wörle, die Stadt wolle das 360-Euro-Ticket so schnell wie möglich umsetzen - in Abstimmung mit den AVV-Partnern. CSU und Freie Wähler haben nach der Landtagswahl im Koalitionsvertrag für eine Reihe von bayerischen Großstädten ein 365-Euro-Jahresticket angekündigt - darunter Augsburg.