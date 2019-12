Gerolzhofen: Große Hilfsbereitschaft für abgeschobene Familie

Kateryna Borysevych, ihr Mann Andrii und die elfjährige Tochter Sophia waren 2014 wegen des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und lebten seitdem in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt. Am 28. November musste die Familie ihre Sachen packen - sie wurde nach fünf Jahren in Deutschland ausgewiesen. Alle drei hatten sich nach Ansicht der Gerolzhöfer mustergültig im Ort eingefügt.

Familienvater bekam Arbeitsvertrag angeboten

Nach der Abschiebung der Familie Borysevych startete Georg Eschau, ein Freund der Familie, eine Online-Petition. Ein Facebookeintrag wurde bereits mehr als 200 Mal geteilt. Eine KFZ-Werkstatt im Ort garantierte Vater Andrii außerdem einen festen Arbeitsvertrag als KFZ-Mechaniker, wenn er nach Deutschland zurückkehren darf.

Flucht vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen

Andrii Borysevych sollte in der Ukraine zum Militär eingezogen werden. Der gläubige Christ wollte aber nicht als Soldat auf seine Landsleute schießen. In Unterfranken hatte sich die Familie gut integriert. Andrii Borysevych hat drei Jahre in einer Verpackungsfirma gearbeitet, Kateryna hat im katholischen Kindergarten eine Ausbildung zur Kinderpflegerin angefangen. Die Tochter Sophia hatte wie ihre Eltern fleißig Deutsch gelernt und den Sprung in die Realschule geschafft.

Die Bleibeperspektiven von Flüchtlingen aus der Ukraine sind zwar generell schlecht. Die Familie setzt ihre Hoffnung aber auf ein Gesetz, das ausländischen Fachkräften die Einreise erleichtern soll und im kommenden März in Kraft tritt.