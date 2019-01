Gerolzhofen erinnert an deportierte jüdische Mitbürger

Am Sonntag wurde der Metallkoffer vor dem Anwesen in der Marktstraße 17 im Rahmen eines Stadtrundgangs unter dem Thema "Verwehte Spuren" übergeben. Der Koffer steht für die wenigen Gepäckstücke, die die jüdischen Menschen auf ihre meist letzte Reise von Würzburg aus in die Vernichtungslager der Nazis mitnehmen durften. Geschaffen wurde er von dem aus Alitzheim stammenden Volkacher Künstler Clemens Hegler. Ein identischer zweiter Koffer wird Bestandteil der neuen zentralen unterfränkischen Gedenkstätte in Würzburg an der Aumühle sein, die als "DenkOrt" an die Verschleppungen erinnern soll.