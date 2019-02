Gerolzhofen: Bürgerentscheid über Neubaugebiet am Nützelbachsee

Soll ein als Baugebiet ausgewiesener Bereich südlich des Nützelbachsees bebaut oder weiterhin als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden? In dieser Frage werden die Gerolzhofer Bürger am 28. April zum Bürgerentscheid aufgerufen. Der Stadtrat von Gerolzhofen hat bei seiner Sitzung gestern mit 11 zu drei Stimmen ein entsprechendes Bürgerbegehren als Bürgerentscheid zugelassen.

Gegner des Baugebiets: neue Häuser als "Fremdkörper"

Aus Sicht der Initiatoren des Bürgerbegehrens würde das Baugebiet für zwischen 39 und 45 Häuser "wie ein fremdkörperartiges Anhängsel" in der freien Landschaft liegen. Weiterhin würde ein Baugebiet das bisherige Naherholungsgebiet an den drei Nützelbachseen beeinträchtigen, so die Befürchtung. Die Initiatoren beteuern, dass sich das Bürgerbegehren nicht gegen das Wachstum der Stadt mit rund 7.000 Einwohnern richte. Sie sind aber der Meinung, dass zunächst "innerstädtische Potentiale effizient" genutzt werden sollten.

Bürgermeister: Gerolzhofen fehlen Gebiete für Bauwillige

Bürgermeister Thorsten Wozniak (CSU) verteidigte zuletzt für die Planungen, da die Stadt ohne das Neubaugebiet keine Grundstücke mehr anbieten könne. Familien, die in Gerolzhofen bauen wollten, sollten nicht woanders hin abwandern müssen, so Wozniak. Das Naherholungsgebiet Nützelbachauen sei von dem Baugebiet nicht betroffen, es werde auch nicht durch eine Zufahrt geteilt. Wiesen, Hecken, Bäume würden nicht entfernt.