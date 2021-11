Germering: Unbekannte erbeuten Schmuckstücke von enormem Wert

Einbruch in ein Juweliergeschäft in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck: In der Nacht auf Samstag sind bisher Unbekannte in den Laden am Rathausplatz eingebrochen. Laut Polizei sollen sie dabei äußerst wertvolle Schmuckstücke erbeutet haben.

Anwohner hört Lärm und verständigt die Polizei

Ein Zeuge hatte in der Nacht kurz nach ein Uhr laute Splittergeräusche wahrgenommen und sofort die Polizei alarmiert. Diese konnte die Einbrecher aber bisher nicht ausfindig machen. Sie waren nach ersten Erkenntnissen über die rückwertige Seite des Juweliergeschäfts in den Laden eingedrungen.

Einbrecher handelten schnell

Laut Polizei schlugen sie innerhalb kürzester Zeit mehrere Vitrinen ein und nahmen die ausgestellten Schmuckstücke mit. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife waren sie wieder geflüchtet. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.