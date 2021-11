Germering pflanzt Bäume: Graben für den Klimaschutz

Es ist kalt und grau an diesem Mittwoch. Kein Wetter, um unbedingt draußen zu sein. Etwa 20 Jugendliche warten dennoch an einem Waldrand bei Germering, dick eingepackt mit Handschuhen und Hosen, die so aussehen, als ob sie heute noch schmutzig werden könnten. Die Jugendlichen sind Aktivisten von Fridays for Future München sowie der Gruppe Gemering for Future. Gemeinsam mit Forstbeamten des Forstamts Fürstenfeldbruck wollen sie eine kahle Fläche am Waldrand mit etwa 500 Bäumen und Sträuchern bepflanzen.

Mischwald statt Nadelwald

Die alten Bäume waren dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Jetzt wird aufgeforstet – und das möglichst an den Klimawandel angepasst. Statt den bisherigen Fichten pflanzen sie einen Mischwald, unter anderem mit Ahorn und Elsbeeren. Doch die Jugendlichen sind Anfänger im Baumpflanzen. Wie tief muss das Loch sein? Welcher Baum muss wohin?

Chance mitzugestalten

Auf die Frage, warum ausgerechnet Jugendliche ohne jegliche Erfahrung einen Wald bepflanzen sollten, antwortet der Revierleiter Walter Pabst von Ohain entschieden: "Wir haben nun eine Generation, die ein großes Interesse am Klimaschutz hat und sich einbringen will. Wir müssen ihnen Gelegenheit geben, mitzugestalten."

Bäume pflanzen für Anfänger

Drei Forstbeamte zeigen, welche Schritte zum Baumpflanzen notwendig sind: erst die Wurzeln richtig zuschneiden, dann das Gras an der Stelle entfernen, an der der Baum gepflanzt werden soll. Mit dem Spaten das Loch graben, die Pflanze mit dem kompletten Wurzelansatz ins Loch packen und mit Erde bedecken. Stützstäbe im richtigen Abstand zur Pflanze in den Boden rammen. Gitter beziehungsweise Wuchshüllen über die Bäume und Sträucher stülpen und aufpassen, dass am Boden kein Platz für Mäuse ist, um durchzukriechen.

Mit Anlauf und vollem Körpergewicht

Nach der Einweisung legen die Schülerinnen, Schüler und Studierenden los. Nach ein paar Stunden ist klar, was die größte Herausforderung ist: Die Spaten durch den dicht bewachsenen Grasboden rammen. Mit Anlauf springen die Jugendlichen auf ihre Spaten und versuchen mit ihrem ganzen Körpergewicht die Spaten in die Erde zu drücken.

Stephan Buchberger, Psychologiestudent in München, ist inzwischen überhaupt nicht mehr kalt. "Ich bin jetzt am vierten Baum - und das ist ziemlich anstrengend, denn wir sind natürlich Laien. Wir engagieren uns heute konkret vor Ort und erleben mit, dass das eine schwere Arbeit ist." Aus den geplanten 500 wurden es dann zumindest rund 200 Bäume, die gepflanzt wurden. Beide Seiten, Aktivisten und Forstbeamte, wollen dennoch nun öfter gemeinsam arbeiten.