Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg plant Großbaustellen

Das Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg (GNM) plant Großbaustellen und mehrere Sonderausstellungen. Wie das Museum mitteilt, haben die Arbeiten an der sogenannten Mittelhalle des Museums bereits begonnen. Dort wurden bislang wichtige Werke mittelalterlicher Kunst präsentiert. Ende 2023 und Anfang 2024 soll der Bau wiedereröffnet werden. Danach soll auch das angrenzende Ensemble saniert werden.

Sonderausstellung zum Mittelalter

Denn der architektonische Kern des Museumskomplexes ist die bis heute erhaltene Kartäuserkirche aus dem 14. Jahrhundert mit angrenzendem Kreuzgang und Gebäuden des historischen Klosterlebens. Die Sanierung soll in zwei Abschnitten erfolgen und bis 2025 und 2028 abgeschlossen sein. Zuvor will das GNM aber in der Sonderschau "Das Mittelalter. Die Kunst des 15. Jahrhunderts" einen ersten Einblick in das Konzept der geplanten Neuaufstellung bieten. Diese Sonderausstellung beginnt am 7. April.

Kulturhistorische Objekte in neuem Kontext

Auch die Vorbereitungen für die Sanierung des Süd- und Südwestbaus laufen bereits. Hier sollen nach Abschluss der Baumaßnahmen Kunst und kulturhistorische Objekte aus der Zeit des 19. Jahrhunderts in neuem Kontext gezeigt werden. Mitte der 2020er Jahre könne die Gebäudesanierung vermutlich beginnen und bis 2028/29 abgeschlossen sein, hoffen die Verantwortlichen des Museums.

Ausstellung "Wundertier Nashorn"

Trotz aller Bauplanungen macht das Germanische Nationalmuseum auf insgesamt drei Sonderausstellungen aufmerksam, die in diesem Frühjahr und Sommer eröffnet werden sollen. Neben der erwähnten Sonderschau "Das Mittelalter. Die Kunst des 15. Jahrhunderts" wird sich ab dem 12. Mai eine Ausstellung mit dem Werk des Renaissance-Malers Hans Hoffmann befassen. Ab dem 21. Juli wird eine kurze Studioausstellung Graphiken aus drei Jahrhunderten zum "Wundertier Nashorn" präsentieren.