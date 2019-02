Germania-Piloten nehmen am Nürnberger Flughafen Abschied

"Das ging alles so schnell, wir konnten das gar nicht so richtig fassen", so Crew-Mitglied Florian Rabinsky. Die Beschäftigten wurden von der Insolvenz ihres Arbeitgebers überrascht. Es gab zwar Anzeichen, dass es Probleme gab, aber mit so einem schnellen Ende hat kaum jemand gerechnet.

Von Fuerteventura in die Insolvenz

Pilot Stefan Fischer hat in der Nacht zum Dienstag seine Maschine mit den Passagieren von Fuerteventura nach Nürnberg geflogen. Erst am Boden hat er erfahren, dass dies sein letzter Flug für Germania war – und die letzte Germania-Landung in Nürnberg.

"Erst die Insolvenz mit Air Berlin, dann fand ich neue Heimat bei Germania. Und nun wieder Schluss. Das ist hart." Stefan Fischer, ehemaliger Germania-Pilot

Für seinen 1. Offizier Benjamin Hemmes war es die erste Station im Cockpit. Für beide heißt es nun, Bewerbungen schreiben. So wie für alle anderen Germania-Beschäftigten auch.

Mitarbeiter bis März abgesichert

Die Berliner Fluggesellschaft Germania hatte gestern Insolvenzantrag eingereicht. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Die rund 1.700 betroffenen Mitarbeiter sind noch bis März finanziell abgesichert. Wie und ob es dann , soll in den kommenden Tagen und Wochen geklärt werden. Es werde geprüft, ob ein Weiterbetrieb möglich sei, so der Insolvenzverwalter.

Vor allem kleinere Flughäfen in Deutschland haben nun durch den Germania-Ausfall Lücken zu schließen. Die finanziellen Schwierigkeiten hatte die Airline mit gestiegenen Kerosinpreisen und einer "außergewöhnlich hohen Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte" begründet.