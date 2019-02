Germania-Insolvenz: "Verlust für Nürnberg"

Der Anteil aller Flüge am Nürnberger Flughafen lag im vergangenen Jahr bei 11 Prozent, damit war Germania insgesamt gesehen die drittgrößte Airline am Nürnberger Airport.

Wie der Flughafen in einer Mitteilung erklärt, sei die Insolvenz für Nürnberg aber auch für die gesamte Branche ein qualitativer Verlust. Dennoch zeigt sich einer der Flughafensprecher optimistisch:

"Wir rechnen nicht mit gravierenden wirtschaftlichen Einbußen." Stellvertretender Flughafensprecher Jan Beinßen

Wichtige Touristik-Airline

Germania sei für die Metropolregion eine wichtige Touristik-Airline gewesen, die ein breites und attraktives Flugangebot schaffte, so der Flughafen in einer Mitteilung. Das reichte von den Kanaren über Griechenland bis nach Israel. Germania flog seit dem Winterflugplan 2016/2017 regelmäßig ab Nürnberg. Ganzjährig standen bis zuletzt 28 Ziele auf dem Flugplan.

Lücke bald schließen

Wie der Nürnberger Airport mitteilt, wolle man nun Gespräche mit anderen Fluggesellschaften aufnehmen, um die Lücke zu schließen. Dies werde jedoch für dieses Jahr nicht in vollem Umfang möglich sein, so Flughafengeschäftsführer Michael Hupe.

Rund 17 Flüge pro Woche gestrichen

Betroffen sind im Winterflugplan derzeit rund 17 Abflüge pro Woche, teilt der Flughafen mit. Heute wurden vier Flüge gestrichen, die jeweils hin und zurück nach Portugal und Ägypten geplant waren.

Direktbuchungen bei Germania verfallen

Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Germania-Mitteilung direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Darauf habe aber laut Gesetzeslage keinen Anspruch, wer sein Flugticket direkt bei Germania gekauft habe.

Airlines bieten verbilligte Ersatz-Tickes an

Unterdessen bieten verschiedene Fluggesellschaften den betroffenen Passagieren nach der Insolvenz von Germania verbilligte Tickets an. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die nicht mit einem Pauschalreiseveranstalter unterwegs sind.

Im Ausland gestrandete Germania-Kunden könnten für Rückflüge bis Ende Februar 2019 ab sofort auf der Eurowings-Seite Flüge buchen und erhielten im Nachhinein die Hälfte des Flugpreises erstattet. Das gleiche Verfahren bietet Tuifly an. Condor will Germania-Gäste ebenfalls für die Hälfte transportieren, sofern im Standby-Verfahren Plätze frei sind. Zusätzlich soll auf lufthansa.com in den kommenden Tagen ein Buchungsverfahren eingerichtet werden, mit dem verbilligte Tickets der Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian gebucht werden können.