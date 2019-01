German Open im Eisschwimmen in Veitsbronn starten

Das sei eine Rekordteilnehmerzahl, sagt der Vorsitzende des Veranstalter-Vereins Christof Wandratsch. Bei den 5. Ice Swimming German Open 2019 messen sich die Teilnehmer in Wettbewerben über verschiedene Distanzen, von 50 Metern bis zu 1.000 Metern.

Kein Neopren erlaubt

Als Bekleidung sind lediglich Badehosen, Badeanzüge oder Bikini erlaubt. Neoprenanzüge sind nach dem Reglement der International Ice Swimming Association verboten. Die Extremsportler dürfen lediglich Schwimmbrille und gegebenenfalls eine Bademütze tragen. Die Schwimmer müssen außerdem während des Wettbewerbs einen Gurt um die Hüfte tragen, damit die notfalls schnell gerettet werden können. Athleten, die über 500 oder 1.000 Meter schwimmen wollen, werden vor Ort zusätzlich von einem Arzt auf ihre Tauglichkeit untersucht.

Bedingungen im Veitsbad sind optimal

Der Wettbewerb setze dem Organismus der Sportler zu, so Wandratsch über den Extremsport, der seinen Worten nach auch in Deutschland immer mehr Zulauf bekommt. Der erste Wettbewerb über 1.000 Meter Freistil Damen und Herren startet in Veitsbronn heute um 15.45 Uhr. Laut Wandratsch sind die Bedingungen im Veitsbad optimal. Das Wasser habe für den Wettbewerb eine Temperatur unter fünf Grad, nur so gelte es als Eiswasser.

Möglichkeiten zum Aufwärmen

Neue Rekorde der Top-Athleten seien also drin. Wenn die Schwimmer aus dem Eiswasser steigen, können sie sich in beheizten Umkleiden, einer mobilen Sauna und unter Heizpilzen wieder aufwärmen