Gerissene Schafe im Manteler Forst: Diagnose "Wolf"

Vermutlich hat ein Wolf im Gebiet des Manteler Forsts im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Anfang Mai mehrere Schafe gerissen. Das hat eine Genanalyse des Netzwerks "Große Beutegreifer" ergeben, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) heute (18.05.) mitteilte. Das Netzwerk hatte die Situation vor Ort begutachtet und genetische Proben entnommen.

Standorttreue Wölfe im Manteler Forst

Ob ein Wolf auch für ein zweites Rissereignis am 10.05. verantwortlich ist, bei dem vier weitere Schafe getötet wurden, muss noch geprüft werden. Die Ergebnisse der entsprechenden Probenahme liegen dem LfU noch nicht vor. In dem Gebiet, in dem die zwei Rissereignisse im Mai stattfanden, leben laut LfU standorttreue Wölfe.

Zäune schützen vor Wölfen

Das Landesamt für Umwelt rät allen Nutztierhaltern der Region, ihre Tiere mit entsprechenden Zäunen vor Wölfen zu schützen und verweist auf die staatliche Förderung von bis zu 100 Prozent für solche Schutzmaßnahmen. Zudem können für von Wölfen gerissene Tiere Ausgleichszahlungen durch den Freistaat Bayern beantragt werden.