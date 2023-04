Gerissene Schafe: Gen-Analyse soll klären, ob es ein Wolf war

Zehn Schafe sind zu Beginn der Woche in Ehingen im Landkreis Augsburg womöglich einem Wolf zum Opfer gefallen. Man habe am Montag von dem Fall erfahren, bestätigte das Landratsamt Donau-Ries den Vorfall auf einer Weide am Riesrand mit zehn verendeten Schafen. Die Verletzungen deuten auf einen Wolfsriss hin. Laut Landratsamt ist das Landesamt für Umwelt in Augsburg (LfU) derzeit mit der Genanalyse beschäftigt. Eine Antwort des LfU liegt BR24 noch nicht vor.

Schäfer schon länger besorgt

Die Schäfer im Ries seien bereits seit etwa zweieinhalb Jahren alarmiert, so Schäfer Franz Rupprecht, dessen Schäferei etwa 25 Kilometer vom Fundort der Schafe entfernt liegt. Sie hätten bereits mehrfach Aufnahmen von mutmaßlichen Wölfen auf ihren Kameras gehabt, so Rupprecht. Deshalb ließen sie ihre Schafe auch nur noch für wenige Stunden über Nacht alleine.

Forderung nach schnellerem Abschuss von Wölfen

Schäfer Rupprecht und seine Kollegen fordern nach einem Nutztierriss eine sofortige Abschusserlaubnis für Wölfe, sobald diese gesichtet werden. Das Warten auf die Gen-Analyse dauere oft zu lange, beklagen sie. Bisher hätten er und seine Kollegen im Ries allerdings immer nur gerissene Wildtiere wie Rehe gesehen, Schafe seien noch nicht betroffen gewesen.