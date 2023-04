Geringer CO2-Abdruck: Nachhaltiger Urlaub liegt im Trend

Eine Führung durch die Würzburger Residenz, Stand-up-Paddling auf dem Brombachsee oder Wandern durch den Frankenwald. Franken hat viel zu bieten, für alle Altersgruppen. Nachhaltigkeit liegt dabei voll im Trend. In seiner Kampagne "Perspektivwechsel" wirbt der Tourismusverband Franken für umweltfreundlichen Urlaub. So gibt es beispielsweise zehn fränkische Naturparks mit ausgewiesenen Wander- und Radwegen.

Ohne Auto mobil

Häufig ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Viele Unterkünfte bieten inzwischen einen Abholservice von Bahnhof und Bushaltestelle an. In Veitshöchheim beispielsweise reisen Gäste mit Bahn, Bus oder ab Würzburg mit dem Schiff an. Einmal angekommen, können sie den Verleih von E-Lastenfahrrad oder E-Auto nutzen. Nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt warten nachhaltige Urlaubsgenüsse, so der Tourismusverband Franken. In Nürnberg vereint zum Beispiel die "StadtFairführung" Kulturhighlights, Geschichte und Nachhaltigkeit miteinander. Es geht zu grünen Oasen, Bio- und Fairtrade-Läden oder Second-Hand-Shops.

Kürzere Anfahrtswege

Viele Touristikbetriebe starten rund um Ostern in die Saison - wie der Wohnmobilstellplatz Forellenhof im unterfränkischen Hammelburg. Der wurde mit dem Europa-Preis des Deutschen Camping-Clubs 2023 ausgezeichnet. Es kommen viele internationale Gäste, erklärt der Betreiber Karl-Heinz Reuß. Aber auch er merkt das steigende Umweltbewusstsein vieler Touristen. Immer mehr stammen aus der Region und haben teilweise nur wenige Kilometer Anfahrt. Oder sie bleiben länger, auch das spart Ressourcen.

Nachhaltige Hotels

Die Zahl an Übernachtungsbetrieben, die klimaneutral wirtschaften, steigt. Ben Förtsch aus Erlangen gilt dabei als Vorreiter. So hat er Hotelzimmer, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind. Die Dusche spart 90 Prozent Wasser und 80 Prozent Energie. Die Technologie dahinter wurde ursprünglich für Weltraummissionen entwickelt. Das Hotel von Ben Förtsch wurde als klimapositiv zertifiziert. Es wird also mehr CO2 gebunden als üblicherweise verursacht.