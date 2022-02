Geringe Auslastung: Kritik an Bayerns größtem Abschiebegefängnis

Wenige Monate nach Eröffnung des zweitgrößten Abschiebegefängnisses in Deutschland ist scharfe Kritik an der Einrichtung in Hof geübt worden. Die 80 Millionen Euro teure Anstalt sei "Geldverschwendung" und bereits jetzt "aus der Zeit gefallen", heißt es in einer Mitteilung der Landtagsabgeordneten Ursula Sowa aus Hof. Die Grünen-Politikerin beruft sich in ihrem Schreiben auf die Integrationspolitik der Bundesregierung, wonach "die Zeichen nicht mehr auf Abschiebung, sondern auf Integration" stünden.

Bundesregierung legt Schwerpunkt auf Rückführung

Auf BR-Anfrage teilt das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration diesbezüglich mit, dass der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung einen Schwerpunkt auf die Rückführung nicht bleibeberechtigter Ausländer lege. In dem Schreiben aus München ist im Zusammenhang mit Asylverfahren auch die Rede von einer "Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen". Die politischen Zeichen der Bundesregierung deuteten daher nicht auf weniger Rückführungen, sondern auf das genaue Gegenteil hin.

Ministerium: Corona als Grund für geringe Auslastung

Sowa verweist in ihrer Kritik auch darauf, dass das Abschiebegefängnis in Hof derzeit nur zu knapp 30 Prozent ausgelastet sei. Und sie glaube, dass die Belegungszahlen in Hof weiter zurückgehen. Ein Sprecher des Justizministeriums in Bayern sagte auf Nachfrage des BR indes, dass die derzeit verhältnismäßig geringe Auslastung zu einem wesentlichen Teil auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sei. In den übrigen bayerischen Abschiebungshafteinrichtungen seien die Belegungsquoten seit Beginn der Pandemie ebenfalls deutlich gesunken: Konkret seien die Auslastungen in den bayerischen Abschiebehafteinrichtungen zwischen 2019 auf 2020 um 43 Prozent zurückgegangen.

Zahl der Insassen in Abschiebgefängnissen soll steigen

Das Innenministerium rechnet daher mit einer "steigenden Auslastung der bayerischen Einrichtungen für Abschiebungshaft". Dies sei auch dadurch begründet, dass die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer bundesweit zuletzt gestiegen sei: Die Zahl der Asyl-Erstanträge sei in 2021 mit 148.233 Fällen um 44,5 Prozent höher gewesen als im Vorjahr.