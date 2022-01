Geringe Aufklärungsquote - Tipps gegen Fahrrad-Diebstahl

Die Aufklärungsquote der Polizei bei Fahrrad-Diebstahl ist gering: Nur 9,8 Prozent der Fälle werden gelöst. Und die Dunkelziffer der Fälle, die erst gar nicht angezeigt werden, ist vermutlich hoch – das sind die, die ihr Bike nicht versichert haben und für die sich deshalb eine Anzeige gar nicht lohnt. Die niedrige Aufklärungsquote liegt nicht in erster Linie an der Polizei, meint Arno Helfrich vom Präventionsreferat des Polizeipräsidiums München. Die meisten Fahrräder seien nicht registriert, nicht codiert und schlecht gesichert.

Diebe lieben teure Bikes

Helfrich gibt Tipps, wie Fahrradbesitzer es den Dieben schwerer machen können. Das Problem: Organisierte Gruppen suchen gezielt teure Räder - hochwertige Rennräder, E-Bikes und Mountainbikes. Für die lohnt sich der Aufwand, in Keller oder Tiefgaragen einzubrechen. Von dort werden sie einfach weggetragen, auf Anhänger verladen und weit weg gebracht.

Arno Helfrichs erster Tipp ist ganz einfach: das Fahrrad auch im Keller anschließen, nicht nur abschließen. Im Baumarkt gibt es extra Bügel, die mit Dübeln an der Wand befestigt werden – hängt das Radl da dran, ist das einfache Wegtragen unmöglich. Wer sein Rad in einem Kellerabteil abstellt, kann es mit Pappe oder Decken verhängen, so werden potentielle Diebe gar nicht erst drauf aufmerksam.

Fahrräder registrieren

An der Unterseite des Rahmens befindet sich bei den meisten Fahrrädern die Rahmennummer – zumindest die sollte man sich notieren. Denn: 90 Prozent der Räder, die die Polizei sicherstellt, können nicht mehr ihren Besitzern zugeordnet werden. Wer die Rahmennummer kennt, ist laut Polizei klar im Vorteil. Arno Helfrich rät auch, die App Fahrrad-Pass der Polizei zu nutzen – in die App kommen alle Angaben zum Radl: Marke, Farbe, Preis, Rahmennummer und Fotos.

Codierte Fahrräder schrecken Diebe ab

Der ADFC bietet einen eigenen Service in Zusammenarbeit mit der Polizei: die Fahrrad-Codierung. Das Rad bekommt einen Aufkleber mit einem Code, der in verschlüsselter Form auf den Besitzer hinweist. Der Code wird mit einem besonders festen Aufkleber am Rahmen angebracht, das macht den Weiterverkauf auf Flohmärkten oder übers Netz schwerer.

Fahrrad-Klau ist lukrativ, das zeigt die Statistik: Obwohl die Zahl dieser Diebstähle 2020 leicht gesunken ist – die Diebe hatten wegen der Corona-Pandemie schlicht weniger Gelegenheiten – stieg die durchschnittliche Schadenssumme pro Rad – auf 730 Euro. Die Zahlen stammen vom Gesamtverband der Versicherer.

Räder versichern

Die Hausratsversicherung deckt nur Fahrraddiebstähle aus verschlossenen Kellern oder Tiefgaragen ab. Wer mehr will, muss eine eigene Klausel vereinbaren, die alle Diebstähle mit einschließt, auch außerhalb des Hauses. Bernhard Spitz vom Kreisverband Garmisch-Partenkirchen des Fahrradclubs ADFC rät Besitzern hochpreisiger Räder zu einer eigenen Fahrrad-Versicherung, die neben Diebstahl auch noch andere Schäden mit einschließen kann.

Spitz hat sein E-Bike mit der ultimativen Sicherung ausgestattet: einem GPS-Sender im Motorblock. Mit dem kann er jede Bewegung seines Bikes auf dem Laptop verfolgen. Nicht ganz billig mit 250 Euro inklusive Einbau, aber auf jeden Fall das Geld wert, wenn ein teures Rad mal tatsächlich Opfer von Dieben werden sollte.