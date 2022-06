Gerichtsurteil zur "Judensau": Löst eine Entfernung das Problem?

Der Bundesgerichtshof fällt heute ein wegweisendes Urteil. Es geht darum, ob eine mittelalterliche, antijüdische Skulptur von der Fassade der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden muss. Dargestellt ist eine sogenannte "Judensau". Die gibt es auch an oder in einigen bayerischen Kirchen und anderen Gebäuden. Der jüdische Kläger Michael Düllmann kämpft seit 2018 gerichtlich für die Entfernung der Skulptur, weil er sie als Beleidigung empfindet.

Welche Konsequenzen das Urteil möglicherweise für Bayern haben könnte, ist noch unklar. Egal, wie es ausfällt: In Bayern herrscht Einigkeit darüber, dass eine Entfernung der "Judensau" der falsche Weg ist, damit umzugehen.

"Judensau"-Entfernung lässt Antisemitismus nicht verschwinden

In der evangelischen Nürnberger Sebalduskirche wimmelt es fast von antijüdischen Darstellungen: Am Marienportal vergehen sich Juden am Sarkophag der Maria, ihnen verkrüppeln die Hände. Das Weltgerichtsportal zeigt Menschen, die in die Hölle fahren, unter ihnen auch Juden. Auf einem Fresko ist Paulus mit Heiligenschein dargestellt und ihm gegenüber Juden mit spitzen gelben Hüten. Die sind auch auf Kirchenfenstern zu finden. Draußen auf einem Konsolstein ist die sogenannte "Judensau" zu sehen.

Pfarrer Martin Brons will das schwierige Erbe trotzdem nicht ausradieren. Denn Arno Hamburger, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Nürnberg, habe zu ihm gesagt, mit der Entfernung der Darstellungen verschwinde nicht der Antijudaismus oder der Antisemitismus. "Und mit der Entfernung der grauenhaftesten Darstellungen, bei der Juden im Zusammenhang mit Schweinen dargestellt werden, lösen wir nicht das Problem, weil es noch viele andere antijüdische Darstellungen gibt. Man müsste dann eigentlich anfangen, die halbe Kirche freizuräumen", meint Pfarrer Brons.

Geschichte kann nicht aus der Welt geschafft werden

Die Jüdische Gemeinde in Regensburg hält auch nichts davon, die "Judensau" am Dom abzuschlagen. "Meistens bezieht sich ein Urteil speziell auf einen Fall, und ich glaube nicht, dass man daraus schließen kann, dass die Darstellungen an allen Kirchen und an allen anderen Gebäuden weggemacht werden müssen", sagt die Vorsitzende Ilse Danziger. Sie sei der Meinung, dass die Skulptur am Dom bleiben und nicht verschwinden sollte. Jedoch müsse eine Tafel solche Darstellungen auf empathische Weise einordnen. Das wird in Regensburg in Kürze geschehen.

In Cadolzburg orientiert man sich an der Text-Tafel aus Regensburg. Hier ist das Schmährelief gut sichtbar am Burgtor angebracht. Zuständig für die Tafel ist die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung. Uta Piereth, Museumsreferentin für die Cadolzburg, berichtet von Gesprächen mit jüdischen Mitbürgern, die meinen, für dieses Problem gäbe es keine gute Lösung: "Ich persönlich glaube nicht, dass dieser Teil der Geschichte, der eine schlimme Geschichte, eine aggressive Geschichte ist, durch das Abnehmen des Bildes aus der Welt geschafft werden kann. Ich halte tatsächlich mehr davon, dass man es belässt und sich damit auseinandersetzt.

"Entfernung passt in identitätspolitische Diskussion"

Die "Judensau" im Heilsbronner Münster ist nur für Eingeweihte sichtbar, die sich in den Gräberbereich begeben. Pfarrer Ulrich Schindler ist strikt dagegen, dass die Spottskulptur entfernt wird. "Für mich geht es nicht, dass wir die schlimmen Teile unserer Geschichte ausradieren", sagt Schindler. Die Diskussion über eine Entfernung passe für ihn in die aktuelle identitätspolitische Diskussion. "Wir müssen erklären, interpretieren, aber nicht wegtun, was irgendjemand stört."

In Bayern herrscht also Einigkeit, dass die Schmähreliefs bleiben sollen. Sollte das Gericht Tafeln und Flyer zur Erklärung der antijüdischen Darstellungen für ungenügend erklären, hat der Nürnberger Pfarrer Martin Brons eine kreative Idee: "Ich würde mir wünschen, dass wir ein öffentliches künstlerisches Statement darauf finden, das der schlimmen Darstellungstradition der letzten Jahrhunderte etwas entgegensetzt. Wir haben in den Glasmalereien auch viele weiße Flächen, wo einfach die historische Glasmalerei nicht mehr da ist. Ein Traum wäre für mich, dass man einen jüdischen Künstler findet, der beispielsweise diese Glasmalereien feinfühlig im Miteinander des ganzen Kirchenraumes gestaltet."

Und auch die Nürnberger "Judensau" könnte - falls der künstlerische Ansatz Wirklichkeit wird - Konkurrenz bekommen von einem Werk jüdischer Künstler. Entweder auf demselben oder einem Nachbarkonsolstein.