Berufungstermin nach Kirchenasyl-Urteil vorerst aufgehoben

Der für Montag am Landgericht Bayreuth anberaumte Verhandlungstermin gegen einen Pastor aus Pegnitz wurde aufgehoben. Dem Mann wurde Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vorgeworfen, weil er einem Flüchtling Kirchenasyl gewehrt hatte. Dagegen ging der Pastor in Berufung. Ob und gegebenenfalls wann ein neuer Hauptverhandlungstermin anberaumt wird, stehe noch nicht fest, heißt es aus dem Landgericht. Weitere Angaben zu den Hintergründen könnten derzeit nicht gemacht werden.

Verurteilter Pastor aus Pegnitz hoffte auf Freispruch

Pastor Stefan Schörk der evangelisch-methodistischen Kirche aus Pegnitz im Landkreis Bayreuth wollte vor dem Landgericht in Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts aus dem November gehen. Er hoffte auf einen Freispruch.

Im November des vergangenen Jahres wurde er wegen Beihilfe zu unerlaubten Aufenthalt am Amtsgericht Bayreuth schuldig gesprochen. Er hatte einem Mann aus dem Iran Kirchenasyl gewährt. Die Vorsitzende Richterin sah in dem ersten Prozess im November die Gewährung des Kirchenasyls als eine "rechtswidrige Haupttat" an.

Kirchenasyl kein "Entschuldigungsgrund" für Richterin

Wenn ein Asyl nicht gewährt werde, dann müsse das jeder akzeptieren, so die Richterin. In diesem Fall lag kein Duldungsanspruch vor und Kirchenasyl war kein Entschuldigungsgrund, so die Begründung.

Dem Pastor wurde – unter Strafvorbehalt – eine Bewährungszeit von zwei Jahren auferlegt. Außerdem wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro auferlegt.