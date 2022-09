Gerichtsgebäude in Bamberg mit "Fuck BRD" besprüht

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (24./25.09.22) das Gerichtsgebäude in Bamberg besprüht. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, entdeckten Mitarbeiter des Oberlandesgerichts am Montagmorgen am Haupteingang den Schriftzug "Fuck BRD". Er sei mit weißer Farbe und wohl aus politscher Motivation heraus angebracht worden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Gerichtsgebäude beschmiert: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ob der oder die Täter rechter oder linker Gesinnung seien, stehe noch nicht fest. Wegen des politischen Bezuges ermittle nun aber die Kriminalpolizei. Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes Beobachtungen im Bereich des Wilhelmsplatzes gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.