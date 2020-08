Gericht will Daniel Küblböck für tot erklären lassen

Rund zwei Jahre nach seinem Verschwinden vor der Küste Kanadas, soll der Sänger und Entertainer Daniel Küblböck für tot erklärt werden.

Küblböck muss sich melden

In einer "Amtlichen Anzeige" in der Presse fordert das Amtsgericht Passau Küblböck auf, sich bis spätestens zum 25.09.2020 zu melden. Andernfalls wird er für tot erklärt. Alle Personen, die Hinweise und Auskunft zu einem möglichen Aufenthaltsort Küblböcks machen können, sind ebenfalls aufgefordert, sich zu melden. Die Zuständigkeit für das sogenannte "Aufgebot" liegt beim Amtsgericht Passau, da der gemeldete Hauptwohnsitz von Daniel Küblböck in Salzweg im Landkreis Passau liegt.

Vermisst seit einer Kreuzfahrt

Daniel Küblböck war durch die erste Staffel der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2002 berühmt geworden. Im September 2018 nahm er an einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York teil. Seit dem 9. September gilt er vermisst, nachdem er vor der Küste Neufundlands über Bord gesprungen war.