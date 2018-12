13.12.2018, 17:36 Uhr

Gericht vertagt Entscheidung über Sonntagssemmeln

Wann und wie lange darf eine Bäckerei am Sonntag Semmeln verkaufen? Damit beschäftigte sich am Donnerstag das Oberlandesgericht in München. Nun wurde die Entscheidung vertagt. Das Urteil soll erst im Februar verkündet werden.