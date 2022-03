Gericht urteilt über Klimacamp: Ist der Dauer-Protest rechtens?

"Hier hab ich heute Nacht geschlafen", sagt der 16-jährige Robil, als er eine grüne Plane zur Seite schlägt. Der schummerige Verschlag aus Holzpaletten und Zeltplanen, etwa drei mal drei Meter groß, ist das Schlafzimmer des Augsburger Klimacamps, in dem rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten abwechselnd die Nächte in Schlafsäcken verbringen, inzwischen seit rund eineinhalb Jahren.

In der Nacht, in der Robil an der Reihe war, hatte es bis zu minus sieben Grad. Trotzdem kann er nicht kurzfristig nach Hause gehen, um die Nacht in der Wärme zu verbringen. Mindestens zwei Personen müssen zu jeder Tag- und Nachtzeit im Camp sein, damit es als Versammlung gilt. Vorgaben, die der Augsburger Ordnungsdienst teils penibel kontrolliert.

Juristische Frage von bundesweitem Interesse

Die Stadt suche einen Vorwand, um das Klimacamp endlich los zu werden, glauben die Klima-Aktivisten. Inzwischen ist es Vorbild für Ableger in anderen Städten. Aus dem ganzen Bundesgebiet kommen Aktivistinnen und Aktivisten nach Augsburg, um sich darüber zu informieren, wie man ein solches Camp am besten organisiert.

Deshalb ist die Verhandlung, die am Montag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof stattfindet, von großem Interesse. Dort geht es um die grundsätzliche Frage, ob es sich bei dem Dauerprotest um eine Versammlung handelt, die von Artikel 8 des Grundgesetzes geschützt ist – und damit im Grunde um die Frage, ob Städte und Gemeinden in Deutschland Camps wie das in Augsburg hinnehmen müssen.

Stadt kassierte Niederlage vor dem Verwaltungsgericht

Die Stadt Augsburg duldet den Protest nur zähneknirschend. Schon wenige Tage nach der Gründung am 1. Juli 2020 verbietet sie das Camp, woraufhin die Klimaschützerinnen und Klimaschützer vors Augsburger Verwaltungsgericht ziehen – und einen juristischen Sieg erringen: Das Camp sei "nach seinem Gesamtgepräge eine Versammlung im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes", entscheidet das Gericht.

Das Camp sei "überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet", begründet das Augsburger Verwaltungsgericht seine Entscheidung. Es ziele darauf ab, die Öffentlichkeit auf die "klimapolitische Situation" aufmerksam zu machen. Dauerhafte Transparente, Sprechchöre, Reden, Umfragen unter der Bevölkerung sowie Klima-Vorträge würden dies unterstreichen.

Was die Oberbürgermeisterin befürchtet

Die Stadt gibt sich damit nicht zufrieden und zieht nun vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. "Niemand wird bestreiten, dass Klimaschutz wichtig ist", erklärt Oberbürgermeisterin Eva Weber schon vor Monaten. "Aber was passiert, wenn andere Gruppierungen auf die Idee kommen, so ein Camp zu errichten? Vielleicht mit Themen, die sehr vielen Menschen dann negativ aufschlagen und wo eine andere Grundhaltung da ist." Gemeint sind beispielsweise rechtsextreme Gruppierungen, heißt es aus dem Umfeld der Stadtspitze.

"Wenn die Nazis friedlich demonstrieren, dann müssen sie das auch dürfen", entgegnet Mittelschüler Robil. Er glaubt aber nicht, dass Rechtsextreme es den Augsburger Klima-Aktivisten gleichtun würden. "Das würden die gar nicht so lange durchhalten, so wie wir, bei Wind und Wetter. Und außerdem gäbe es dann schnell Gegenprotest."

Klimacamp will zurück vors Rathaus

Für ihren Durchhaltewillen werden die Klimacamper von vielen Augsburgerinnen und Augsburgern bewundert. Auch von denen, die nicht so viel von dem Dauer-Protest halten. "Sobald die einen Beruf haben, werden sie auch umdenken", sagt ein Mann, der grundsätzlich für mehr Klimaschutz ist. Ihm ist das Sammelsurium aus Holzpaletten, Zelten, Fahnen, Bannern und Plakaten aber auch schlicht zu unordentlich. "Grün heißt nicht automatisch schlampig."

Vielleicht ist es aber gerade das Anarchische, das viele in der Stadtregierung stört. Besonders, wenn die Klimaschützer an ihren alten Standort direkt neben dem Rathaus zurückkehren können. Weil die Fassade eines benachbarte Gebäudes zu bröckeln droht, mussten sie vorerst von dort wegziehen.

Sollte der Verwaltungsgerichtshof den Dauer-Protest billigen, will das Camp so schnell wie möglich zurück an den alten Standort. Dann würde Robil neben der Oberbürgermeisterin auch wieder öfters Martina Wild treffen, die zweite Bürgermeisterin von den Grünen. Auch ihr wirft er vor, nicht genug dafür zu tun, dass Augsburg seinen Anteil leistet, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. "Die Grünen sind ein echtes Vorbild. Sie zeigen der CDU, wie Greenwashing wirklich geht", meint Robil.