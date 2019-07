Gericht stoppt Pflege-Volksbegehren

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" für nicht zulässig erklärt. Damit stellen sich die neun Richterinnen und Richter hinter die Einschätzung des bayerischen Innenministeriums. Dieses hatte das Volksbegehren, für das die Initiatoren nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt haben, bereits im April als nicht zulässig eingestuft.

Hauptgrund für die Ablehnung ist laut Verfassungsgerichtshof, dass der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf nicht mit Bundesrecht vereinbar sei. Anders als von den Initiatoren angenommen fehle dem Bundesland Bayern bei der Personalbemessung von Pflegekräften an Kliniken die Gesetzgebungskompetenz. Zudem habe der Bund bereits etwa Mindest-Untergrenzen für Pfleger in bestimmten Krankenhäusern verabschiedet.

Gericht betont: keine politische Beurteilung

Gerichtspräsident Peter Küspert betonte in seiner Begründung allerdings auch, dass es sich bei der Entscheidung nicht um eine politische Beurteilung handelt. Laut Küspert war es nicht Aufgabe der Richter, darüber zu empfinden, ob die vorgesehenen Regelungen sachgemäß und praktikabel seien.

Initiatoren und Opposition enttäuscht

Dass ihre Initiative nun vom Gericht gestoppt wurde, ist für Initiator Harald Weinberg von der Linken eine herbe Enttäuschung. Er kritisiert: Die bayerische Staatsregierung habe mit juristischen Argumenten Verbesserungen in der Pflege verhindert.

Auch die Bayern-SPD kritisiert die Entscheidung. Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Marietta Eder erklärte: "„Die Entscheidung ist sehr bedauerlich. Die Verfassungsrichter haben nicht im Sinne der bayerischen Bevölkerung entschieden." Das Ziel des Volksbegehrens bleibe richtig.

Innenministerium setzt sich durch

Das Bündnis hinter "Stoppt den Pflegenotstand" fordert mehr Pflegepersonal in bayerischen Krankenhäusern und einen Personalschlüssel, der sich am tatsächlichen Bedarf orientiert. Nach eigenen Angaben haben die Initiatoren mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Dem Bündnis zufolge fehlen allein in Bayern aktuell rund 12.000 Pflegekräfte.