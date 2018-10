Gericht: Stadt Senden muss mehr CSU-Wahlplakate zulassen

Die CSU hatte bei der Stadt Senden drei weitere Plakate pro Anschlagtafel beantragt, was von der Stadt abgelehnt worden war. Die Partei hatte daraufhin einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Augsburg gestellt. Gestern hat das Gericht entschieden, dass die Stadt drei weitere Wahlplakate je Anschlagtafel zulassen muss – und das spätestens ab kommendem Donnerstag (4.10.).

Parteien steht "angemessene Selbstdarstellung" zu

Die Begründung: Mit 23.000 Einwohnern bliebe die Stadt Senden mit einem Plakat bzw. 15 Tafeln deutlich, „hinter dem zurück, was einer großen Partei vor dem Hintergrund der Bedeutung von Wahlen und der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung der Parteien in der Demokratie für eine angemessene Selbstdarstellung einzuräumen sei“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Es seien außerdem noch Flächen für die zusätzlichen Wahlplakate frei.

Auch die SPD will mehr Wahlplakate gestellt

Darüber hinaus hält es das Gericht auch für realisierbar, dass die Plakatflächen erweitert werden, falls weitere Parteien ebenfalls einen ähnlichen Antrag wie die CSU stellen wollen. Wie der BR von der SPD erfuhr, haben die Sozialdemokraten bereits einen solchen Antrag bei Gericht gestellt.

Senden kann gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen

Die Stadt Senden kann gegen den Beschluss des Gerichts noch Beschwerde einlegen. Sie hatte im Juni 2018 beschlossen, dass jede Partei oder Wählergruppe nur jeweils ein Plakat auf insgesamt 15 Anschlagtafeln aufhängen darf.