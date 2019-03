Gericht sieht Schadenersatzansprüche für Justizopfer Mollath

Der mehr als sieben Jahre gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebrachte Gustl Mollath hat gute Chancen auf eine hohe Entschädigung. Zu Beginn eines von Mollath erzwungenen Zivilprozesses gegen den Freistaat Bayern nannte das Landgericht München I Schadensersatzansprüche "plausibel".

Der 2013 nach 90-monatiger Zwangsunterbringung freigekommene, mittlerweile 62-jährige Mollath fordert in dem Verfahren vom Freistaat Bayern 1,8 Millionen Euro zuzüglich einer Entschädigung für mögliche gesundheitliche Spätfolgen seiner Unterbringung. Bayern hatte ihm 70.000 Euro bezahlt und sieht keine weiteren Ansprüche.

Der Fall Mollaths sorgte jahrelang für Aufsehen, er galt als Deutschlands bekanntester Psychiatriepatient. Er war 2006 nach einem Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen angeblicher Gewalt gegen seine Ehefrau in die Psychiatrie eingewiesen worden - zu Unrecht, wie sich Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren herausstellte.

"Vielzahl von Verfahrensfehlern"

Nach Ansicht des Landgerichts München I steht Mollath Schadenersatz zu. "Derzeit tendieren wir dazu, das Urteil als rechtswidrig im Sinne der Menschenrechtskonvention anzusehen", sagte der Vorsitzende Richter. Eine "Vielzahl von Verfahrensfehlern" habe dazu geführt, dass Mollath 2006 zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt worden sei. Der Vorsitzende Richter in Nürnberg sei damals "bemüht gewesen, das Verfahren schnell zu beenden. Da hat wohl der Sachverhalt etwas drunter gelitten."

Wie hoch der Schadenersatz aussehen könnte, blieb zunächst völlig offen. Darüber sollen sich Mollath und das Justizministerium als Prozessparteien in einem schriftlichen Verfahren austauschen. Ein Termin für eine weitere öffentliche Verhandlung gab es nicht.

Kritik von Mollaths Anwalt

Vor dem Landgericht kritisierte Mollaths Anwalt Hildebrecht Braun die Haltung des beklagten Freistaats, der keine Fehler bei seinen Richtern und Beamten sehe und immer nur seinen Mandanten als Schuldigen. Er kritisierte, dass außer dem Anwalt des Freistaats niemand vom zuständigen Justizministerium da sei, obwohl es im selben Haus nur einen Stock unter dem Gerichtssaal sitze. Mollath komme hier nicht als Bittsteller, er fordere sein Recht, sagte er, und da gab es zustimmende Reaktionen bei einigen Zuschauern im vollen Gerichtssaal.

Freistaat zeigt sich gesprächsbereit

Michael Then, der Anwalt des Freistaats, hat darauf hingewiesen, dass bereits 70.000 Euro an Mollath gezahlt wurden und es ein Angebot über weitere 100.000 Euro gebe. 600.000 Euro, wie in einer Vorbesprechung vorgeschlagen, sehe er aber nicht. Er sei aber noch offen für weitere Verhandlungen und für eine gütliche Einigung. Der Freistaat Bayern verschließe sich keinen Gesprächen und keiner Lösung, so der Anwalt.

Mollath bedankte sich beim Gericht

Gustl Mollath bedankte sich am Ende beim Gericht. Er sei positiv überrascht über dessen Ausführungen. Eindrücklich und ausführlich schilderte er dann noch, wie das war, als er von der Polizei gefesselt, abgeführt und ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert wurde.

"Ich musste mit dem Schlimmsten rechnen – und es kam das Schlimmste." Gustl Mollath über seine Einlieferung und seine Zeit in der Psychiatrie