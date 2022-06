Gericht: Schriftzug auf Wandbild an der B16 muss verschwinden

Was lenkt beim Autofahren ab und ist deshalb gefährlich? Diese Frage musste der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München in einer Eilentscheidung klären. Es geht um ein Wandbild an der B16 bei Tapfheim, das Landwirt Michael Sailer an einer Lagerhalle hatte anbringen lassen. Das Landratsamt Donau-Ries hatte kritisiert: Der Spruch über dem 20 Meter langen Wandbild würde Autofahrer ablenken und müsse deshalb abgedeckt oder entfernt werden. Dagegen hatte der Landwirt geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in seinem Urteil aber jetzt die Ansicht des Landratsamtes bestätigt. Das Bild kann bleiben, aber der Schriftzug muss weg.

Propaganda oder Kunst

Das Gericht ist der Auffassung, dass die Autofahrer an der B16 tatsächlich zu sehr abgelenkt werden. Deshalb ist auch außerhalb geschlossener Ortschaften Werbung und Propaganda an der Straße gesetzlich verboten. Die Kombination aus dem großen Wandbild und dem Spruch sorge in diesem Fall dafür, dass man nicht nur ganz kurz, sondern länger abgelenkt sei und das könne letztlich zu Unfällen führen. Das Argument des Landwirts, das Bild sei weder Werbung noch Propaganda, sondern Kunst, ließ das Gericht nicht gelten.

Wandbild momentan überdeckt

Die Richter begründeten das mit dem Grundgesetz: Dort gebe es die Rechtsgüter Leben und körperliche Unversehrtheit und die stünden in diesem Fall im Vordergrund. Gegen die aktuelle Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof kann der Landwirt nicht mehr weiter vorgehen. Dabei ging es allerdings nur um einen Eilantrag, den Michael Sailer eingereicht hat. Über seine Klage ist im Grundsatz noch nicht entschieden.

Mittlerweile ist der ursprüngliche Spruch übrigens durch ein Plakat mit der Aufschrift "Wir unterstützen unsere ukrainischen Freunde" abgedeckt. Michael Sailer ist nämlich nicht nur Landwirt, sondern auch Getreidehändler und hat viele Geschäftskontakte in die Ukraine. Ob das aktuelle Plakat auch Autofahrer ablenken könne, dazu wollte sich das Landratsamt Donau-Ries aktuell nicht äußern. Man wolle zunächst die Urteilsbegründung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs abwarten.