München-Oberschleißheim: Muss ein Bullterrier an die Leine?

Die Gemeinde beruft sich bei ihrer Anordnung des Leinenzwangs auf ihre eigene Hundehaltungs-Verordnung und ein sogenanntes "Negativzeugnis". Bullterrier sind als Kampfhunde der Kategorie II gelistet. Der Hund in Oberschleißheim wurde begutachtet und sollte innerorts auch schon immer an die Leine. Dann kam es wohl in der Hundeschule, wo die Vierbeiner frei laufen können, zu einer Rauferei mit einem Rauhaardackel.

Bullterrier verletzt Dackel an den Ohren

Der kleinere Hund wurde an den Ohren verletzt. Daraufhin sagte die Gemeinde Oberschleißheim per Bescheid: Für diesen Bullterrier gilt ab sofort immer Leinenzwang oder wahlweise Maulkorbpflicht. Gegen diese Entscheidung geht nun der Bullterrierbesitzer vor. Er will den Hund - wie vorher - zumindest etwa auf einer Wiese auch mal ohne Leine laufen lassen.