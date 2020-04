Gericht: Öffnung eines Ladens im Einkaufszentrum zulässig

Ein Herrenausstatter im Regensburger Donaueinkaufs-Zentrum (DEZ) hat die Öffnung seines Geschäfts erkämpft. Das Verwaltungsgericht in Regensburg hat ihm per Eilentscheidung erlaubt, seinen Laden zu öffnen.

Herrenausstatter im DEZ bekommt Recht

Aktuell ist die Lage wie folgt: Ladengeschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen laut Staatsregierung unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Geschäfte in Einkaufszentren müssen aber geschlossen bleiben - wenn sie nicht "systemrelevant" sind, wie zum Beispiel Apotheken oder Lebensmittelgeschäfte. So hat es der Freistaat Bayern zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgesehen. Genau gegen diese Bestimmung hat ein Herrenausstatter im Regensburger DEZ geklagt - und vom Verwaltungsgericht Regensburg in einem Eilbeschluss Recht bekommen.

Gericht: 800 qm Regel für Einkaufszentrum zweifelhaft

Die Richter gaben an "es sei bereits zweifelhaft, ob bei der 800-Quadratmeter-Grenze auf die Fläche des Einkaufszentrums insgesamt abzustellen sei oder nicht vielmehr auf die des einzelnen Ladengeschäfts". Der Herrenausstatter - mit einer Ladengröße von 600 Quadratmeter - habe glaubhaft gemacht, dass die Kundenanzahl im Geschäft beschränkt und ein Hygienekonzept erstellt wird. Die Infektionsschutzmaßnahmen könnten nämlich sowohl bei Läden in einem Einkaufszentrum, als auch außerhalb umgesetzt werden, so die Richter.

"Ein absolutes Öffnungsverbot für Einzelhandelsgeschäfte in einem Einkaufszentrum verstößt daher voraussichtlich jedenfalls gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz." Verwaltungsgericht Regensburg

Vorläufiger Eilbeschluss, Geschäft darf vorerst öffnen

Wegen der Dringlichkeit erfolgte die Entscheidung des Regensburger Verwaltungsgerichts per Eilbeschluss. Ein Urteil in der Hauptsache steht noch aus. Allerdings darf der Herrenaustatter bis dahin sein Geschäft im DEZ öffnen. Wird dieser Eilbeschluss bestätigt dürften auch in den Einkaufszentren alle Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmeter Fläche öffnen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte am Dienstag, man werde sich das Urteil nun ansehen. Inwieweit auch Geschäfte in Einkaufszentren generell bald wieder öffnen dürfen, wird laut Aiwanger noch geklärt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, dass es bei vergleichbaren Klagen inzwischen von mehreren Verwaltungsgerichten Urteile gebe, die sich teilweise widersprächen.