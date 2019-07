Gericht muss im Festwirt-Streit von Neumarkt entscheiden

Am 9. August beginnt in Neumarkt das Jura-Volksfest. Welcher Festwirt dann Bier an die Gäste ausschenken wird, muss jetzt das Regensburger Verwaltungsgericht entscheiden. Der Getränkehändler und Gastronom Marco Härteis klagt gegen die Vergabe des Festes an einen anderen Festwirt Ende vergangenen Jahres. Am Montag wird verhandelt.

Neuer Wirt wollte Bierpreis senken

Härteis ist als Festwirt auf zehn Volksfesten in Bayern aktiv, unter anderem auf dem Abensberger Gillamoos und dem Volksfest in Berching. Jetzt will er auch in seiner Heimatstadt Neumarkt zum Zuge kommen.

Nachdem er sich dort als Festwirt beworben hatte, kam es im Neumarkter Stadtrat zur Kampfabstimmung. Härteis unterlag knapp mit zwei Stimmen Unterschied gegen den bisherigen Festwirt, obwohl Härteis nach eigenen Worten die Maß Bier um 60 Cent günstiger verkauft und außerdem eine höhere Platzgebühr geboten hätte.

Wurden die Kriterien geändert?

Härteis und sein Anwalt kritisieren, dass die Stadträte nach Kriterien abgestimmt hätten, die teilweise nicht in den Bewerbungsbedingungen enthalten waren. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird am kommenden Montag das Regensburger Verwaltungsgericht beurteilen. Die Stadt Neumarkt hält sich zu den Vorwürfen bisher bedeckt. Erst nach der Entscheidung werde man eine Stellungnahme dazu abgeben, heißt es auf Anfrage.

Sollte das Verwaltungsgericht die Klage abweisen, kann das Jura-Volksfest am 9. August wie geplant beginnen. Möglicherweise entscheidet das Gericht aber, dass der Stadtrat noch einmal neu über die Vergabe abstimmen muss. Im dritten Fall könnte das Gericht aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass Marco Härteis ab sofort Festwirt auf dem Jura-Volksfest ist.