Gericht: Kita-Betreuungsverbot nicht mehr verhältnismäßig

Erst vom 1. Juli an dürfen wieder alle Kinder in Bayern zurück in ihre Betreuungseinrichtungen - bis dahin können bestimmte Familien eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Laut einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg ist das derzeit noch gültige Verbot der regulären Betreuungsangebote wegen Corona aber nicht mehr verhältnismäßig. Die Richter verweisen in dem heute veröffentlichten Urteil auf die lange Dauer der Kita-Schließungen und das gegenwärtige Infektionsgeschehen.

Zwar sei die Corona-Pandemie noch keinesfalls überstanden - Schutzmaßnahmen seien weiterhin erforderlich, befanden die Richter. Dass die regulären Betreuungsangebote entfallen und Kindertageseinrichtungen nicht betreten werden dürfen, finde im Infektionsschutzgesetz aber keine hinreichende gesetzliche Grundlage mehr. Auch seien die Rechte des Kindes und seiner Eltern bei Erlass der Allgemeinverfügung "nicht entsprechend ihrem Gewicht berücksichtigt worden". Um das Infektionsrisiko einzudämmen, sind nach Meinung des Gerichts auch weniger einschneidende Maßnahmen ausreichend - zum Beispiel bestimmte Verhaltens- und Hygieneregeln.

Vierjähriger darf wieder in den Kindergarten

Mit der Entscheidung gab das Gericht bereits am vergangenen Mittwoch dem Antrag der Eltern eines vier Jahre alten Buben statt, die bisher keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten. Der Beschluss wirke unmittelbar nur auf den Kindergartenbesuch des Vierjährigen, teilte das Gericht mit. Er darf seither wieder in die Einrichtung gehen. Gegen den Beschluss könnte der Freistaat, vertreten durch das Gesundheitsministerium, noch Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen.

Erneute Niederlage vor Gericht

Für die bayerische Staatsregierung häufen sich damit die juristischen Schlappen wegen ihrer Anti-Corona-Maßnahmen. Erst am Freitag hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Corona-Sperrstunde für die Gastronomie gekippt.

Bereits Ende April hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern als verfassungswidrig eingestuft. Vor einem Monat erreichte dann ein Augsburger Gastronom beim Verwaltungsgericht Augsburg, dass er seine Außenterrasse genauso lange öffnen durfte wie den Innenbereich des Restaurants, nämlich bis 22 statt nur bis 20 Uhr. Mitte Juni erlaubte das Regensburger Verwaltungsgericht einem Hotel im niederbayerischen St. Englmar, seinen Innenpool sowie die Innen- und Außensauna zu nutzen.