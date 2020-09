Gericht kippt nächtliches Alkoholverbot in München

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das nächtliche Alkoholverbot in München gekippt. Das Urteil wurde am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Das Gericht weist damit eine Beschwerde der Stadt gegen eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts vom vergangenen Freitag zurück. Ein privater Kläger hatte dagegen geklagt, dass ab 23 Uhr auf öffentlichen Plätzen im ganzen Stadtgebiet kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Die Richter hatten dem privaten Kläger Recht gegeben.

Ziel: Zunahme an Corona-Neuinfektionen verhindern

Das Verbot war am 27.08. von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erlassen worden, weil in der Landeshauptstadt der Corona-Frühwarnwert, die kritische Marke von 35 in der 7-Tage-Inzidenz, überschritten wurde. Durch die Maßnahme sollten Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen vermieden werden, hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Für die Dauer von sieben Tagen sollte der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum zwischen 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages verboten sein.

Gericht: Allgemeinverfügung nicht "erforderlich"

Zur Begründung seiner Entscheidung führte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof an, dass das Verbot zwar ein "geeignetes Mittel [sei], um der Verbreitung des Coronavirus entgegen zuwirken, weil sie dazu beitrage, Menschenansammlungen zu verhüten."

Die Regelung der Allgemeinverfügung sei aber nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig, soweit sie sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehe. Eine Beschränkung des Verbots auf Hotspots halte man für "ein gleich geeignetes, den Adressatenkreis weniger belastendes Mittel".

Diese Auswirkungen hat das Urteil

Da sich die heutige Entscheidung jedoch nur auf den Einzelfall des Klägers vom vergangenen Freitag bezieht, hat das Urteil noch keine direkten Konsequenzen.

Das Verbot bleibe vorerst weiter in Kraft, bis die Stadt München entschieden habe, wie sie damit umgehen werde, so eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtshofs. Das heißt vorerst darf nachts in München weiterhin kein Alkohol konsumiert werden. Es sei aber davon auszugehen, dass es aufgehoben werde, weil sich die Stadt ansonsten möglicherweise einer Welle von Einzelklagen ausgesetzt sehe.

Auch das Verkaufsverbot für Alkohol bleibt weiterhin bestehen, da es bei der Entscheidung am Dienstag allein um den Konsum und nicht um den Verkauf ging.