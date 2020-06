Gericht kippt Corona-Sperrstunde für Gastronomie in Bayern

Restaurants und Biergärten in Bayern dürfen wegen der Corona-Pandemie derzeit nur bis 22.00 Uhr geöffnet haben, von Montag an bis 23.00 Uhr. Kurz vor dem Wochenende hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) nun die derzeit gültige Sperrstunde gekippt. Die Richter hätten die nur eingeschränkt gestattete Abgabe von Speisen und Getränken sowohl in den Innenräumen von Gaststätten als auch auf Freischankflächen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr "im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes als nicht rechtskonform" erachtet, teilte das Gericht in München mit.

Ein Gastwirt aus Unterfranken hatte die zeitliche Beschränkung der Bewirtung im Rahmen eines Normenkontroll-Eilverfahrens angefochten.

Richter: Zeitliche Beschränkung "unverhältnismäßig"

Die Überlegung, in der Corona-Krise zunächst Erfahrungen mit einer zeitlich begrenzten Öffnung von Restaurants und Biergärten zu sammeln, erscheine nicht mehr tragfähig, hieß es zur Begründung. Denn es zeichne nicht sich ab, dass die Öffnung von Gastronomiebetrieben bisher zu einer nennenswerten Corona-Ausbreitung geführt habe. Daher sei die zeitliche Betriebsbeschränkung unverhältnismäßig.

Die Gefahr, dass Wirtshaus-Besucher nach dem Konsum von Alkohol zu später Stunde die Abstands- und Hygieneregeln missachten könnten, lässt sich nach Meinung des Verwaltungsgerichtshofs auch auf anderem Weg reduzieren - "zum Beispiel durch das Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke ab einer bestimmten Uhrzeit."

Alle anderweitig vorgegebene Sperrzeiten in Bayern müssen allerdings beachtet werden.

Bars und Diskotheken bleiben geschlossen

Daran, dass Bars, Clubs, Diskotheken, Bordellbetrieben und "sonstige Vergnügungsstätten" vorerst geschlossen bleiben, ändert sich durch die Entscheidung des BayVGH nichts.