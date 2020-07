Gericht kippt Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots

Als eines der ersten Bundesländer hatte Bayern Ende Juni ein Übernachtungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots angekündigt und erlassen - auf dem Höhepunkt der Debatte über den Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies im nordrein-westfälischen Landkreis Gütersloh. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat die Regelung der Staatsregierung nun vorläufig außer Vollzug gesetzt. Nach Einschätzung der Richter ist die strikte bayerische Regelung nicht verhältnismäßig.

Richter: Verweis auf RKI reicht nicht aus

In der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heißt es, dass in Bayern keine Gäste aufgenommen werden dürfen, "die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben, in dem oder in der in den letzten sieben Tagen vor der geplanten Anreise die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 laut Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (RKI) höher als 50 pro 100.000 Einwohnern liegt". Ausgenommen seien Gäste die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Laut der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ist es nicht verhältnismäßig, dass eine Überschreitung des Grenzwerts von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner automatisch zu einem Beherbergungsverbot führe.

Zudem werde dem "Publizitätsgebot nicht hinreichend Rechnung" getragen. Der Verweis auf die Veröffentlichung des RKI genüge nicht. Denn für Betreiber von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sei nicht erkennbar, wo sie die aktuellen Infektionszahlen finden können.

Mehr in Kürze bei BR24.