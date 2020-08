Gericht: Obdachloser ohne Mundschutz darf abgewiesen werden

Ein obdachloser Münchner wollte keine Mund-Nasen-Maske tragen, wenn er die Einrichtungen zweier Wohlfahrtsverbänden betrat und berief sich auf ein ärztliches Attest. Er könne keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, weil er chronisches Asthma habe.

Schutz der anderen geht vor

Zur Essensausgabe und in eine Tageseinrichtung wollte er deshalb ohne Maske. Die Wohlfahrtsverbände ließen ihn aber nicht herein, weil sich dort viele Menschen aufhalten, die zur Hochrisiko-Gruppe gehören. Auch das Amtsgericht in München hat in diesem Fall die Pflicht, die anderen Klienten in der Einrichtung zu schützen, höher eingeschätzt.

Essen wird künftig nach draußen gebracht

Der Obdachlose kann aber weiterhin an der Essensausgabe teilnehmen, sein Essen wird ihm nach draußen gebracht. Die Einrichtung sagte, es sei unvereinbar mit ihrem Selbstverständnis, dem Mann das Essen zu verweigern.