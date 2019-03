22.03.2019, 17:57 Uhr

Verbot für Bayerns größte Geflügelmastanlage in Eschelbach

Bayerns größte Geflügelmastanlage, die Hähnchenmastanlage in Eschelbach im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen, darf nicht in Betrieb genommen werden. Das hat am Freitag das Verwaltungsgericht München entschieden.