Gericht entscheidet: Wolbergs bleibt suspendiert

Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bleibt suspendiert. Das hat das Verwaltungsgericht Regensburg entschieden, wie ein Sprecher dem BR bestätigte. Der Sprecher des Gerichts sagte, dass Wolbergs‘ Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Dienstbezügen im "Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes" abgelehnt wurde.

Gericht: Keine Zweifel an Rechtmäßigkeit der Suspendierung

Zur Begründung hieß es, dass das Gericht keine ernsthaften Zweifel an der Rechtmäßigkeit der vorläufigen Dienstenthebung durch die Landesanwaltschaft habe. Außerdem geht das Gericht offenbar davon aus, dass es eher wahrscheinlich ist, dass in einem Disziplinarklageverfahren am Ende Wolbergs‘ Entfernung aus dem Beamtenverhältnis steht.

Zweiter Strafprozess gegen Wolbergs steht an

Wolbergs wurde Anfang 2017 von der Landesanwaltschaft vorläufig suspendiert. Seitdem bekommt er nur die Hälfte seiner Oberbürgermeisterbezüge. In einem ersten Prozess war er Anfang Juli in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen worden, das Gericht sah aber von einer Strafe ab. Ab 1. Oktober muss er sich aber auch noch in einem zweiten Strafprozess vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Auch die darin erhobenen Vorwürfe sind nach Ansicht des Verwaltungsgerichts geeignet, die Entscheidung der Landesanwaltschaft zur vorläufigen Dienstenthebung zu tragen.

Wird Wolbergs aus Beamtenverhältnis entfernt?

Die Landesanwaltschaft erklärte inzwischen in einer ersten Reaktion, dass man im Verfahren darauf hingewiesen habe, dass bereits die erste Verurteilung wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen "voraussichtlich zur Höchstmaßnahme der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führen" werde. Unabhängig davon gelte dies auch für die im zweiten Prozess zur Anklage gebrachten Vorwürfe der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall.

Wolbergs will sich weiter wehren

Wolbergs wurde bereits über die Entscheidung informiert. Dem BR sagte er, dass er Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in München einlegen werde. Dafür hat er zwei Wochen Zeit. Zugleich kritisierte er wörtlich, dass die "Saat der Staatsanwaltschaft" mit einer rechtswidrigen Haft und der Aufsplitterung von Vorwürfen "aufgegangen" sei. Am Donnerstag will er sich ausführlich bei einer Pressekonferenz äußern.