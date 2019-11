Gericht bestätigt Betretungsverbot für Greuther Fürth-Fan

Die Stadt Fürth hatte das Betretungsverbot gegen mehrere Fußballfans der Spielvereinigung ausgesprochen. Sie untersagte den betroffenen Fans, am Tag des Derbys, den 24. November, von 8.00 bis 20.00 Uhr einen bestimmten Bereich im Stadtgebiet, zu dem auch der Bereich rund um das Fußballstadion am Rohnhof gehört, zu betreten.

Aufeinandertreffen rivalisierender Fans vermeiden

Die Stadt hatte dies damit begründet, dass die Polizei das Derby als Spiel mit hohem Risiko eingestuft hat. Die Fanszenen seien verfeindet und in der Vergangenheit habe es unter ihnen mehrere sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben, so die Stadt in ihrem Antrag.

Insbesondere an einer Schlägerei im September sei der besagte Fürth-Fan beteiligt gewesen. Die Stadt wolle mit dem Betretungsverbot ein Aufeinandertreffen von Fürther Fans und Nürnberger Fans rund um das Stadion verhindern.

Eilantrag abgelehnt

Das Verwaltungsgericht hat dem Betretungsverbot der Stadt Fürth zugestimmt und den Eilantrag des Fürth-Fans abgelehnt. Die Maßnahme sei aufgrund der Sicherheitslage gerechtfertigt, so der Beschluss des Gerichts.