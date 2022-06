Gerhard Eck gibt sein Amt als CSU-Bezirksvorsitzender ab

Generationswechsel beim CSU-Bezirksverband Unterfranken: Gerhard Eck, der ehemalige bayerische Innen-Staatssekretär und Landtagsabgeordnete aus Donnersdorf, gibt sein Amt als Bezirksvorsitzender ab. Das teilte die CSU Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken in Schweinfurt am Dienstag mit. Der Parteitag, an dem der CSU-Bezirksvorsitzende neu gewählt wird, findet in zehn Tagen statt. Die Ankündigung vom Rücktritt Ecks als CSU-Bezirksvorsitzender kommt nicht unerwartet: Eck will aus Altersgründen bei der nächsten Landtagswahl im nächsten Jahr nicht wieder kandidieren.

Eck macht Platz für jüngere Generation

Er hatte bereits Ende letzten Jahres Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder angeboten, im Falle einer Kabinettsumbildung schon frühzeitig seinen Platz frei zu machen. Der CSU-Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner aus Premich in der Rhön wurde am 23. Februar Ecks Nachfolger im Bayerischen Innenministerium.

"Unterfranken hat bei den Wahlen bayernweit immer die besten Ergebnisse erzielt, und das soll auch weiterhin so bleiben. Aus dieser Verantwortung heraus ist es für mich in der Konsequenz nur selbstverständlich, auch mein Amt als CSU-Bezirksvorsitzender für die jüngere Generation zeitnah frei zu machen, die dann mit frischem Engagement und neuen Ideen unseren Regierungsbezirk weiter voranbringen können", teilte Eck in einem Statement mit.

Sandro Kirchner und Steffen Vogel kandidieren um Bezirksvorsitz

Laut der CSU-Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken habe nach Bekanntwerden von Ecks Entscheidung die Kandidatensuche begonnen. Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner aus Bad Kissingen und Landtagsabgeordneter Steffen Vogel aus Obertheres haben sich um Ecks Nachfolge beworben. Der CSU-Bezirksparteitag findet am 8. Juli um 18 Uhr in Obertheres im Kreisverband Haßberge statt.

Elf Jahre an der Spitze der unterfränkischen CSU

Der unterfränkische CSU-Bezirksvorstand bedankte sich laut Pressemitteilung ausdrücklich für elf Jahre an der Spitze des Bezirksverbandes und erkennt die Entscheidung hoch an, dem Bezirksverband einen Generationenwechsel zu ermöglichen. Gerhard Eck ist 62 Jahre alt. Seit 1998 sitzt er im Bayerischen Landtag. 2009 wurde er zum Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium berufen. Vorher war er lange Jahre Bürgermeister von Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt.