Geretsried: Zehnjähriger beim Zündeln in Kirche erwischt

Eine dubiose Serie kleinerer Brandstiftungen in der Kirche "Maria Hilf" in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beschäftigt bereits seit Montag die Polizei. Anfang der Woche hatte ein Unbekannter ein Tischtuch und den Kunststoffrand mehrerer Andachtslichter angeschmort. Eine Reinigungskraft konnte das Feuer löschen. Im Laufe der Woche stellten Mitarbeiter der Gemeinde fest, dass Altarkerzen angezündet, Blumengestecke versengt und Wachs in den Opferstock gegossen wurde. Schließlich informierten sie die Polizei.

Auf frischer Tat ertappt

Am Freitagnachmittag haben Beamte der Polizeiinspektion Geretsried einen zehnjährigen Buben dann in flagranti beim Zündeln in der Kirche erwischt. Er zündete gerade mehrere Kerzen am Hauptaltar und eine Dekoration aus Holz an. Die Polizisten brachten das Kind zur Polizeidienststelle, wo er von seinen völlig überraschten Eltern abgeholt wurde. Der Bub begründete sein Verhalten mit "Dummheit". Ob die vorangegangenen Zündeleien auch auf sein Konto gehen, ist noch unklar.