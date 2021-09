Gerechte Rente: DGB startet Info-Aktion in Mittelfranken

Unter dem Motto "Rente: Echt gerecht" veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für die Region Mittelfranken heute (21.09.21) einen Aktionstag, bei dem der Verband die Menschen über die gesetzliche Rente informieren will.

"Wenn politisch nicht umgesteuert wird, sinkt das Rentenniveau", wird Stephan Doll, DGB-Geschäftsführer für die Region Mittelfranken, in einer Mitteilung zitiert. Armutsrenten nach vielen Arbeitsjahren dürfe es in "unserem reichen Land" nicht geben, so Doll weiter.

Flyer für Pendler in Nürnberg, Fürth und Erlangen

Ziel der Aktion ist es dem DGB zufolge, Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit über die Bedeutung einer "lebensstandardsichernden Rente" zu informieren. Dazu verteilt der DGB ab 6.30 Uhr an den Hauptbahnhöfen von Nürnberg, Fürth und Erlangen unter anderem Flyer an Pendlerinnen und Pendler.

Eingebauter Rentenrechner

Die Flyer sollen auch einen Rentenrechner enthalten. Mit einem eingearbeitetem Drehrad können Interessierte ihren Bruttoverdienst einstellen und einfach ablesen, wie viel Rente ihnen bei den unterschiedlichen Rentensätzen bliebe, sagte ein Sprecher der DGB dem Bayerischen Rundfunk. Das solle Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl dazu bringen, vor ihrer Stimmabgabe an ihre Rente zu denken. Mit dem Rentenrechner solle den Wahlberechtigten eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl mitgegeben werden.