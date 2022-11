Gerecht oder ungerecht? Diskussion um die Erbschaftsteuer

Ulrike Bock gehören fünf Prozent an einem mittelständischen Spezialchemieunternehmen. Seit drei Generationen befindet sich die Firma in Familienbesitz. Einen Teil des Vermögens hat Ulrike Bock bereits geerbt. "Im Moment ist es so, dass ich jährlich zehn Prozent meiner Jahreseinkünfte spende und ab und zu größere Beträge einer Stiftung zuführe, wie zum Beispiel der Bewegungsstiftung", erzählt Bock, die als Lateinamerikahistorikerin arbeitet. Diese Stiftung fördert soziale Bewegungen, die sich für Ökologie, Frieden und Menschenrechte einsetzen.

Unternehmenserbin Bock fordert höhere Steuern für Reiche

"Erben hat nichts mit der eigenen Leistung zu tun. Das ist immer ein Zufall, in welche Gesellschaft man reingeboren wird. Dafür tut man nichts aktiv", sagt Bock, die auch Mitglied der Initiative "Tax me now" ist. Zusammen mit anderen Vermögenden fordert sie dort höhere Steuern für Reiche und weniger Ausnahmen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer.

Diese Forderung weist Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus- und Grund München, mit der Gegenfrage zurück: "Haben denn der Staat oder die Gesellschaft etwas für die Erbschaft mit der Berechtigung geleistet, große Teile dieser Erbschaft einzufordern?"

"Ja", findet Ulrike Bock auf Nachfrage dazu – und verweist auf den Gedanken, dass der Staat einen Gesellschaftsvertrag zu erfüllen habe. "Ich denke, dass die meisten Menschen eine gerechtere Welt wollen. Man weiß, dass Konflikte auch durch soziale Ungleichheit entstehen. Das kann doch letztendlich für niemanden gut sein, wenn extreme soziale Ungleichheit herrscht", argumentiert die Unternehmenserbin.

Norwegen, Schweden und Österreich erheben keine Erbschaftsteuer mehr

Rudolf Stürzer hält dagegen: "Die Generationen haben sehr häufig durch Verzicht auf Annehmlichkeiten des Lebens wie große Reisen oder schicke Autos ein Vermögen geschaffen." Der Staat habe sich daran nur in geringem Maße beteiligt, so Stürzer. Vor diesem Hintergrund bringt er sogar eine Abschaffung der Erbschaftsteuer ins Gespräch – wie zum Beispiel in Norwegen, Schweden oder Österreich. Im Alpenstaat werden seit 2008 weder Erbschafts- noch Schenkungssteuer erhoben. "Darf sich der Staat am Tod seiner Bürger bereichern?", fragt sich Stürzer.

Durch eine Änderung im Jahressteuergesetz könnten die Immobilienwerte ab dem neuen Jahr höher taxiert werden, weil als Maßstab die aktuellen Bodenrichtwerte herangezogen werden. Durch die deutlich gestiegenen Immobilienpreise der letzten Jahre hätte das höhere Beträge der Erbschaftsteuer zur Folge. Die Spanne der Zunahme könnte bei bis zu 80 Prozent, mindestens aber bei 20 Prozent liegen, schätzt Julia Roglmeier, Fachanwältin für Erbrecht. Sie rät daher: "Jeder, der die günstigere Steuerlage ausnutzen will, sollte das vor Jahresende tun."

Allerdings warnt sie auch vor blindem Aktionismus: Nur wer einen klaren Überblick über sein Vermögen habe und sich schon länger mit dem Thema Erbschaft beschäftige, sollte sein Vorhaben noch vor dem Jahreswechsel durchbringen. "Bei neuen Mandanten, die mit ihren Kindern noch nicht übers Erben gesprochen haben, bin ich eher jemand, der bremst", erzählt Roglmeier aus ihrem Berufsalltag, der aktuell von einem "wahnsinnigen Mandantenaufkommen" geprägt sei.

Nur rund zwei Prozent der jährlichen Erbschaftsumme werden laut DIW-Berechnungen versteuert

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt die gesamte Höhe der jährlichen Erbschaften und Schenkungen in Deutschland auf 300 bis 400 Milliarden Euro. Das entspricht knapp zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. An Erbschaftsteuer nimmt der Staat davon jedoch laut DIW-Schätzungen nur sechs bis sieben Milliarden Euro ein. Grund dafür sind weitreichende Ausnahmen von der Erbschaftsteuer, durch die große Erbschaften von Unternehmen häufig komplett steuerfrei an die nächste Generation weitergereicht werden können. Das geschieht zum Beispiel, wenn sich ein Betrieb verpflichtet, die Arbeitsplätze langfristig zu erhalten.

Eine andere Stellschraube für Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer sind Freibeträge, die aktuell Teil der politischen Diskussion um die Erbschaftsteuer sind. Die Freibeträge betragen bei Erbschaften an Ehepartner 500.000 Euro. Bei den Kindern der Verstorbenen sind es pro Elternteil 400.000 Euro, bei Enkeln jeweils 200.000 Euro. Das bedeutet, dass die Erbschaftsteuer erst für den Wertanteil der Erbschaften gezahlt werden muss, der oberhalb dieser Grenze liegt.

Haus- und Grundbesitzerverein München warnt vor Investoren

Trotzdem seien immer weniger Erben von Hauseigentümern in der Lage, die Erbschaftsteuer zu bezahlen, berichtet Rudolf Stürzer. Gerade bei klassischen Münchner Mietshäusern seien wegen der enorm gestiegenen Bodenrichtwerte häufig Millionenbeträge an Erbschaftsteuer fällig. "Das hat zur Folge, dass das Haus dann in der Regel an einen gewerblichen Investor verkauft wird, was für die Mieterschaft viele Nachteile mit sich bringt", argumentiert Stürzer. Um Fälle wie diese zu verhindern, soll bei der Erbschaftsteuer für Ballungsräume wie München künftig ein regionaler Faktor einfließen.

Die Investoren hätten nur die höchstmögliche Rendite zum Ziel, so Stürzer. "Dann weht ein anderer Wind im Haus. Dann wird der Mieter nicht mehr vom ehemaligen Hauseigentümer betreut, der möglicherweise auf Sorgen und Nöte der Mieter eingeht. Das Haus wird dann knallhart von einer Immobilienverwaltung geführt, die individuelle Probleme des Mieters nicht interessiert", meint Stürzer.

Damit sich Eigentümer nicht verschulden müssten, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen, fordert der Haus- und Grundbesitzerverein München höhere Freibeträge für Eigentümer. Die Unternehmenserbin Ulrike Bock hält davon aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit nichts.

Unternehmenserbin Bock fordert Chancengleichheit

Sie stellt grundsätzlich in Frage, große Erbschaften an nachfolgende Generationen weiterzugeben. "Wir wollen doch Chancengleichheit erreichen. Jedes Mitglied der Gesellschaft soll mehr oder weniger vom gleichen Level aus starten können", fordert Bock. Abschließend führt die Unternehmenserbin noch ein weiteres Argument an: "Letztendlich weiß man ja auch, dass die Menschen ab einem bestimmten Vermögen auch gar nichts mehr damit anfangen können. Man hat keinen Mehrwert mehr. Man ist nicht glücklicher dadurch, dass man noch 30 Millionen mehr hat. Das ist Quatsch."