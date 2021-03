Gerda goes digital: Nürnberger Seniorin kocht live im Netz

Das Lachen von Gerda schallt durch den Raum in der Kulturwerkstatt auf AEG. Die lebensfrohe Seniorin kocht zum ersten Mal live im Netz. Dafür haben die Techniker der Kulturwerkstatt ein mobiles Küchenstudio aufgebaut, dazu Kameras und Licht. Aufgeregt ist Gerda kurz vor dem Live-Auftritt aber nicht: "Wird schon schiefgehen", sagt die 78-Jährige augenzwinkernd.

Kontakt übers Netz

In Nicht-Corona-Zeiten bietet die Hauswirtschaftsmeisterin den Kurs "Gerda kocht auf" an, bei dem sich regelmäßig Senioren treffen, gemeinsam kochen und sich austauschen – und das kostenlos. Auch junge Menschen sind bei den Kursen willkommen. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie, sind alle Kurse abgesagt. "Das ist schade. Der Kontakt mit den Menschen fehlt sehr", sagt Gerda. Nun will sie zumindest über den digitalen Weg ihre Kursteilnehmer erreichen. Zudem wird die Kochshow auch in einem Nürnberger Seniorenheim ausgestrahlt.

Günstige und schnelle Gerichte

Gerda kocht heute Linsen mit Gurken und paniertem Käse. Zum Nachtisch gibt es Jogurt mit geriebenem Apfel. Die Hauswirtschaftsmeisterin bereitet in ihren Kursen einfache und schnelle Gerichte zu, die nachhaltig und kostengünstig sind und trotzdem super schmecken. Nicht jeder hat im Alter viel Geld übrig.