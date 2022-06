Gerd-Müller-Statue in Nördlingen: Doch kein Bürgerbegehren

Die Bronzestatue zur Erinnerung an den Fußballstar Gerd Müller wird innerhalb der Nördlinger Stadtmauer aufgestellt werden. Nach heftigen Auseinandersetzungen hat eine Bürgerinitiative jetzt dem Kompromissvorschlag des Stadtrats zugestimmt. Dieser Standort in der schwäbischen Geburtsstadt Müllers sei für die Bürgerinitiative tragbar, so ein Sprecher. Die Initiative werde deshalb ihr Bürgerbegehren zurückziehen. Damit geht ein fast zwei Monate andauernder Streit zu Ende.

Bürgerinitiative: Statue soll in die Mitte der Stadt

Nach den ursprünglichen Plänen der Stadt im Landkreis Donau-Ries hätte die Statue vor dem Berger Tor, also außerhalb der Stadtmauer, aufgestellt werden sollen. Dort hatte Müller als kleiner Bub oft Fußball gespielt. Dagegen hatte eine Bürgerinitiative aber über 2.000 Unterschriften gesammelt. Sie wollte, dass die Statue mitten in der Stadt aufgestellt wird, vor dem Gebäude der ehemaligen Volksschule. Als Kompromiss hatte der Stadtrat zuletzt einen dritten Standort vorgeschlagen: innerhalb der Stadtmauern, in der Bergerstraße, und zwar nicht weit vom ehemaligen Wohnhaus des Fußballstars.

Wunsch der Witwe mit berücksichtigt

Der Standort in der Bergerstraße fand auch die Zustimmung von Uschi Müller. Das teilte Oberbürgermeister David Wittner Mitte Juni mit. Der Stadtrat hatte sich vergangenen Donnerstag einstimmig für diesen Vorschlag entschieden, die Bürgerinitiative hatte sich aber noch Bedenkzeit ausgebeten. Der Initiator der Initiative sagte dem BR, ihr Hauptziel sei es gewesen, dass die Statue innerhalb der Stadtmauern aufgestellt würde. Das sei erreicht, wenn der Standort auch nicht optimal sei: Dort fließe viel Verkehr. Die Bürgerinitiative wünscht sich hier noch Verbesserungen. Ursprünglich war geplant, die Statue am 15. August aufzustellen. Ob das auch an dem neuen Standort realisierbar ist, ist noch unklar.