Gerd-Müller-Denkmal: Nördlinger Stadtrat stimmt für neuen Platz

Vor der Entscheidung wurde im Stadtrat länger diskutiert, doch am Ende waren alle dafür: Der Nördlinger Stadtrat hat sich einstimmig für einen Alternativstandort für die Gerd-Müller-Statue ausgesprochen. Statt wie ursprünglich geplant am Berger Tor soll das Denkmal nun in der Bergerstraße aufgestellt werden. Für diesen Standort hatte sich auch die Witwe des im vergangenen Sommer verstorbenen Gerd Müllers, Uschi Müller, ausgesprochen.

Bürgerinitiative hatte Einigung in Aussicht gestellt

Die Stadträte sind damit auch auf die Bürgerinitiative zugegangen, die rund 2.400 Unterschriften gegen den ursprünglich geplanten Standort gesammelt hatte. In der letzten Woche hatten die Mitglieder der Initiative ihre Unterschriften an die Stadt übergeben. Diese würden locker für einen Bürgerentscheid ausreichen.

Über zwei Stunden sprachen sie mit Oberbürgermeister David Wittner von der PWG. Danach stellte die Bürgerinitiative in Aussicht, auf einen Bürgerentscheid zu verzichten, sollte sich der Stadtrat für den Alternativstandort aussprechen.

Bürgerinitiative wollte Denkmal in der Mitte der Altstadt

Das Ergebnis des Gesprächs habe man schriftlich, so eine Sprecherin der Stadt. Eine endgültige Entscheidung der Bürgerinitiative liegt aber noch nicht vor. Ursprünglich trat die Bürgerinitiative für einen Standort in der Altstadt von Nördlingen vor der Stadtbibliothek ein. Ob das Denkmal wie geplant am 15. August aufgestellt werden kann, ist weiter unsicher.

Standort zwischen Geburts- und Wohnhaus Gerd Müllers

Der ursprüngliche Standort am Berger Tor war von einem Jugendfreund Gerd Müllers vorgeschlagen worden. Dort war früher eine Wiese, auf der Gerd Müller als kleiner Bub oft Fußball gespielt hatte. Die Bürgerinitiative kritisierte daran, dass sich der Standort am Rand der Altstadt befinde und dass dort zu viel Verkehr herrsche. Gerd Müllers Witwe sprach sich dann für den Standort in der Bergerstraße aus, der weiter in der Altstadt und zwischen dem Geburts- und dem späteren Wohnhaus Gerd Müllers liegt.