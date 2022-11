Gerd-Müller-Denkmal in Nördlingen wird enthüllt

Die Statue zeigt Gerd Müller bei seinem Schuss zum 2:1-Siegtreffer im WM-Finale 1974 - und soll damit an den berühmtesten Sohn der Stadt Nördlingen erinnern, der im vergangenen Jahr verstarb und heute 77 Jahre alt geworden wäre.

Ein Denkmal für den "Bomber der Nation"

Die Zeremonie zu Ehren des "Bombers der Nation", wie der Rekord-Schütze des FC Bayern München genannt wird, findet am Abend statt. Die Statue soll deshalb erst im Laufe des Tages aufgestellt werden und dabei verhüllt bleiben. Die Stadt Nördlingen hat nach eigenen Angaben extra Sicherheitspersonal engagiert, damit niemand das Denkmal schon vorzeitig enthüllt.

Aschaffenburger Künstler hat die Statue modelliert

Modelliert hat die Vorlage für die Statue der Aschaffenburger Künstler Herbert Deiss. Anhand von Fotos hatte er ein lebensgroßes Abbild von Gerd Müller aus Ton geformt - inklusive detailgetreuer Nachbildung der muskulösen Oberschenkel des Fußballers. Daraus erstellte der Aschaffenburger Künstler dann die Gipsabdrücke für den Bronze-Guss in einer Gießerei.

Hohe Fußball-Prominenz in Nördlingen erwartet

Die Feier wird offenbar ziemlich groß: Die Stadt erwartet neben dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, auch den Präsidenten Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Außerdem haben sich laut der Stadt einige Weggefährten Müllers angekündigt: Sepp Maier, Franz "Bulle" Roth, Rainer Zobel, Peter Kupferschmidt und Werner Kern. Außerdem kommt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch die Öffentlichkeit ist laut der Stadt herzlich willkommen. Es gibt einen Bierausschank.

Wo die Statue steht

Die Statue wird in der Nördlinger Altstadt in der Bergerstraße aufgestellt. Der kleine Platz liegt unweit der beiden Häuser, in denen Gerd Müller geboren wurde und später aufwuchs. In den Hinterhöfen und auf den Wiesen in der Nähe verbrachte Müller früher viele Nachmittage beim Kicken und fiel von Anfang an als extrem talentiert auf, wie Jugendfreunde Müllers gegenüber BR24 berichteten.

Warum es um den Standort Streit gab

Um den Standort des Denkmals gab es in Nördlingen viele Diskussionen. Fast wäre es nach der Sammlung von 2.400 Unterschriften zu einem Bürgerentscheid gekommen. Die Stadt hatte zunächst geplant, die Bronze-Statue am Berger Tor, wenige Meter außerhalb der historischen Altstadt aufzustellen. Der Platz gefiel offensichtlich vielen Nördlingerinnen und Nördlingern nicht. Die Kritik: Müller als Kind der Altstadt würde aus dieser "ausgesperrt" und auf der Straße neben dem Platz sei zu viel Verkehr.

Zum Kompromiss trug am Ende Müllers Witwe Uschi bei. Nach einem Besuch in Nördlingen schlug sie laut Oberbürgermeister David Wittner den Platz vor, auf dem nun die Statue aufgestellt wird. Das Denkmal wird vorerst provisorisch enthüllt. Im kommenden Jahr soll dort der Verkehr neu geregelt werden und drei Parkplätze weichen Grünanlagen, damit das Denkmal besser zur Geltung kommt. Die Statue kostet insgesamt 50.000 Euro, zu einem Großteil finanziert vom Deutschen Fußball Bund, dem FC Bayern München und privaten Sponsoren.