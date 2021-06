Gerangel in der Warteschlange: Security vor Bayreuther Freibad

Nach Tumulten vor dem Kreuzsteinbad in Bayreuth planen die Stadtwerke Bayreuth den Einsatz eines Sicherheitsdienstes.

Wartende werden vor Bayreuther Schwimmbad handgreiflich

Am Donnerstag sei es unter anderem zu Auseinandersetzungen zwischen Personen gekommen, die vor dem Freibad auf Einlass gewartet hatten. Zuerst hatte der Nordbayerische kurier darüber berichtet. Neben einer Schubserei hätten vereinzelte Menschen auch versucht, über den Zaun in das Freibad zu klettern, so Pressesprecher Jan Koch auf Nachfrage des BR. Gegenüber Mitarbeitenden des Schwimmbades hätten sich einige Badegäste zudem im Ton vergriffen.

1.000 Besucher dürfen gleichzeitig ins Kreuzsteinbad

Wegen der vom Freistaat Bayern vorgeschriebenen Corona-Auflagen dürfen sich derzeit nur 1.000 Badegäste gleichzeitig im Kreuzsteinbad aufhalten. Koch schätzt, dass zum Zeitpunkt der Auseinandersetzungen rund 200 Personen bei Temperaturen von rund 31 Grad im Schatten vor dem Bad auf Einlass gewartet hatten.

Internetseite zeigt aktuelle Auslastung

Man habe Verständnis dafür, dass Leute über lange Wartezeiten verärgert seien, so Koch. Deshalb könne man auf der Website des Kreuzsteinbades immer die aktuelle Auslastung und die Anzahl der freien Plätze abrufen. Das Bayreuther Kreuzsteinbad ist seit dem 28. Mai wieder geöffnet. Wegen Personalknappheit kann die ebenfalls von den Stadtwerken betriebene Lohengrintherme gar erst im Juli wieder öffnen.

Dass ein Vorausverkauf der Tickets über das Internet etwas an der angespannten Situation ändern würde, glaubt der Sprecher indes nicht. Als der Einlass im vergangenen Jahr so gehandhabt wurde, habe es zeitweise dennoch Warteschlangen gegeben.

Personal wird zur Einhaltung der Corona-Regeln benötigt

Den Einsatz eines Sicherheitsdienstes hatten die Stadtwerke Bayreuth bislang nicht in Erwägung gezogen. Stattdessen habe man bei Problemen auf klärende Gespräche gesetzt. Wegen der Corona-Pandemie würde jedoch jeder zur Verfügung stehende Mitarbeiter benötigt, um die Einhaltung der Corona-Regeln im Bad zu kontrollieren. Zur Beaufsichtigung der Warteschlange habe das Bad daher keine Kapazitäten.