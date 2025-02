Geräumter Bauernhof: SPD und Grüne vermuten Mängel bei Kontrolle

Haben die Behörden zu spät reagiert im Fall des Oberallgäuer Hofes, auf dem 30 tote Rinder und zahlreiche verwahrloste und kranke Tiere gefunden wurden? Diesen Verdacht hat die bayerische SPD im Landtag. Sowohl sie als auch die Grünen vermuten Mängel bei Kontrollmechanismen. Beide Landtagsfraktionen haben unabhängig voneinander umfangreiche Fragenkataloge an die Staatsregierung geschickt.

Wie wurde kontrolliert?

"Der Landwirt war offenbar seit langem völlig überfordert", erklärte Ruth Müller, agrarpolitische Sprecherin der bayerischen SPD im Landtag. Deshalb fordere die SPD die Staatsregierung auf, genau aufzuzeigen, wie die Kontrolle im aktuellen Fall geregelt war, wie die zuständigen Behörden aufgestellt waren – und wie man solche Fälle in Zukunft verhindern könne.

Außerdem möchte sie wissen, seit wann die schlechten Zustände in dem landwirtschaftlichen Betrieb bekannt gewesen seien und was die zuständigen Behörden gegen Missstände unternommen hätten. Die SPD möchte zudem wissen, wie die Überwachung von Betrieben mit Tieren seit den schwerwiegenden Vorfällen im Allgäu vor rund sechs Jahren verbessert worden sei. "Wie kann so viel Tierleid einfach so geschehen – nach den Skandalen der letzten Jahre?", so Müller.

Braucht es mehr Amtstierärzte?

Dass es Mängel bei den Kontrollen von Bauernhöfen geben könnte, diesen Verdacht haben auch die bayerischen Grünen. "Wir brauchen endlich genügend Tierärztinnen und Tierärzte in den Veterinärämtern und regelmäßige Betriebsbesuche von tierhaltenden Betrieben, um das Leben dieser Tiere zu verbessern", forderte deren Sprecher für Tierschutz Paul Knoblach. Die Grünen wollen in ihrer Anfrage an die Staatsregierung wissen, wie viele Kontrolleure beim Veterinäramt im Oberallgäu arbeiten, und für wie viele Betriebe mit Tierhaltung sie zuständig sind.

Landrätin: Vorher keine gravierenden Probleme aufgefallen

Tatsächlich gibt es im Oberallgäu laut Landrätin Indra Beier-Müller (FW) rund 2.800 solcher Betriebe, das Veterinäramt sei mit sieben Vollzeitstellen und acht Amtstierärzten besetzt. Regelmäßige Tierschutzkontrollen in allen Betrieben wären da gar nicht möglich, erklärte Beier-Müller dem BR. Sie sind auch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Der jetzt geräumte Betrieb ist laut der Oberallgäuer Landrätin aber seit rund zehn Jahren regelmäßig kontrolliert worden. Bei diesen Kontrollen hätten die Amtstierärzte auch immer in den Stall und auf die Tiere geschaut, versicherte sie, gravierende Probleme oder gar tote Tiere seien dabei früher aber nicht aufgefallen.

Am Wochenende hatte das Veterinäramt Oberallgäu den Hof eines 68-jährigen Landwirts geräumt. Zuvor waren bei einer Kontrolle auf dem abgelegenen Hof 30 tote Rinder sowie viele verwahrloste Rinder und Schweine gefunden worden. Gegen den Bauern hat das Landratsamt inzwischen ein dauerhaftes Halte- und Betreuungsverbot von Tieren ausgesprochen, außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Staatsregierung hat jetzt vier Wochen Zeit, sich mit den Anfragen von SPD und Grünen zu befassen und Antworten zu liefern.