Gepostete Hakenkreuz-Karikatur: Stadtrat erneut vor Gericht

Der parteilose Coburger Stadtrat Alper Hasirci kämpft vor dem Landgericht Coburg um einen Freispruch, nachdem er vom Amtsgericht im Dezember vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Der 29-Jährige hatte eine Karikatur mit einem Hakenkreuz gepostet.

Instagram-Post zeigt Soldaten mit Hakenkreuz

Gegen die verhängte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro will der Stadtrat und studierte Jurist nun in der Berufungsverhandlung vorgehen. Einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft hatte er bereits nicht akzeptiert und zog vor Gericht. Hasirci hatte im vergangenen Jahr auf der Internetplattform Instagram eine Karikatur gepostet, die einen Soldaten zeigt, der eine israelische Fahne trägt und eine am Boden liegende Frau mit Kopftuch bedroht. Der Soldat schaut dabei in den Spiegel und ist dort als Soldat mit Hakenkreuz zu sehen.

Der Gesetzgeber bestrafe das Verwenden dieses Symbols, damit es aus der Gesellschaft verschwindet, so die Amtsrichterin in ihrem Urteil im Dezember. Der Angeklagte habe sich beim Veröffentlichen der Karikatur auch nicht vom Hakenkreuz distanziert, sondern vielmehr zur Diskussion aufgerufen. Dem 29-Jährigen war das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nachgewiesen worden.

Landgericht Coburg kann Strafe reduzieren

Hasirci hatte bereits im Coburger Stadtrat für einen Eklat gesorgt. Er hatte auf seinen Platz eine Flagge des Staates Palästina gestellt und diese erst nach mehrmaliger Aufforderung, unter anderem durch den Oberbürgermeister, entfernt.

Das Landgericht Coburg muss nun entscheiden, ob das Urteil des Amtsgerichts Bestand hat. Hasirci kann dabei nicht härter bestraft werden als vor dem Amtsgericht. Allerdings hat das Landgericht die Möglichkeiten, die Geldstrafe entweder zu reduzieren oder Hasirci frei zu sprechen.